GTA 5 : vous pouvez enfin conduire ce véhicule 11 ans après la sortie du jeu

Le contenu additionnel The Cluckin’ Bell Farm Raid de GTA Online est disponible depuis le 7 mars

Pour la seconde fois en 11 ans d’existence, il permet de conduire un train

Malheureusement, ce n’est possible que lors de la préparation à la mission

GTA 6, c’est le plus attendu des jeux de la scène vidéoludique, sans aucun doute. Un tel projet que Rockstar interdit le télétravail à ses employés pour le sortie à temps et éviter les problèmes. En attendant, les joueurs passent encore du bon temps sur GTA 5 qui s’enrichit d’un nouveau contenu additionnel appelé The Cluckin’ Bell Farm Raid depuis le 7 mars. Et il permet de conduire un véhicule après 11 années d’existence du jeu.

À lire > GTA 6 nous partage toutes ses infos, on vous fait un résumé

Un train disponible pour la seconde fois en 11 ans d’existence

GTA Online, c’est la poule aux œufs d’or de Rockstar. Lancée en 2013, cette version en ligne de GTA 5 rapporte énormément d’argent à l’éditeur Take-Two et se hisse constamment en tête des titres les plus joués sur Steam, notamment. Le studio entretient la communauté avec de nombreux ajouts et autres contenus additionnels. Bref, de quoi attendre la sortie de GTA 6 qui vise la “perfection”.

Puisque GTA 6 est prévu pour 2025, GTA Online a encore beaucoup à offrir. Depuis le 7 mars avec The Cluckin’ Bell Farm Raid, les joueurs sont en mesure de conduire… un train. Ça n’a rien d’une première pour la franchise mais il ne s’agit que de la seconde mission qui permet de piloter ce véhicule après Derailed dans GTA 5. C’est plus précisément lors de la phase de préparation que l’équipe doit s’en emparer.

Il faudra malheureusement s’en contenter puisque The Cluckin’ Bell Farm Raid permet de conduire un train pendant la mission uniquement. Pas question d’arpenter Los Santos à bord du véhicule dans le mode online de GTA 5. Mais au moins, les joueurs ont pu passer un bon moment. Heureusement, il reste les mods pour piloter un train à leur guise.

On le sait, ils sont nombreux à être des aficionados des chemins de fer. Et les joueurs de GTA Online aiment justement la simulation et le RP. Il suffit de jeter un œil à la popularité des simulateurs comme Train Simulator pour se convaincre de la popularité des trains. Le titre cumule la note de 7/10 sur Steam basée sur 17 493 avis au moment où ces lignes sont rédigées.

GTA 5 est toujours populaire en 2024

Puisque l’on parle de Steam, GTA 5 prouve sa popularité puisque là-bas, on compte 119 000 joueurs à la publication de cet article avec un pic à 155 000 les dernières 24 heures. Si l’on ajoute les plateformes PlayStation et Xbox, nul doute qu’ils sont encore plus nombreux. Certes, le jeu est ressorti sur PS5 et Xbox Series mais l’exploit reste impressionnant après plus d’une décennie d’existence. GTA 5 se fait une place parmi les sorties récentes comme Helldivers 2 ou Baldur’s Gates 3 en termes de fréquentation sur Steam.