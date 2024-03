GTA 6 : c’est triste, mais vous pouvez oublier les 60 FPS sur la PS5 Pro

La PS5 Pro se profile à l’horizon, promettant des performances accrues pour les jeux vidéo. Parmi les titres les plus attendus, GTA 6 se pose en véritable test pour la nouvelle console. Suffira-t-elle à atteindre les 60 images par seconde tant espérés par les joueurs ? Rien n’est moins sûr.

GTA 6, décevant sur PS5 Pro ?

La prochaine génération de PlayStation arrive-t-elle plus tôt que prévu ? C’est ce que suggèrent les fuites et les analystes du marché. La PS5 Pro de Sony, version survitaminée de la console actuelle, pourrait débarquer dès la fin 2024, afin d’accompagner GTA 6.

Mais est-ce que cela signifie que GTA 6, le jeu le plus attendu de la décennie, tournera enfin en 60 images par seconde ? Les experts de Digital Foundry tempèrent fort malheuresement les ardeurs des joueurs.

PS5 Pro : 4K et ray tracing pour GTA 6, mais le 60 FPS toujours en suspens

Si la PS5 Pro promet des améliorations notables, notamment au niveau du processeur graphique (GPU), son processeur principal (CPU) reste presque similaire à la PS5 standard (on évoque + 10 % de performances seulement). C’est le CPU qui gère les simulations complexes dans un jeu comme GTA 6, et son gain de vitesse limité pourrait freiner les espoirs de fluidité à 60 images par secondes.

Rich Leadbetter, expert chez Digital Foundry, pense que les performances de GTA 6 sur PS5 Pro seront similaires à celles de la PS5 standard à cause des limitations de son CPU. Il explique en vidéo que si GTA 6 tourne à 30 FPS sur la PS5 classique, il en sera probablement de même sur la PS5 Pro.

En revanche, la PS5 Pro devrait faire tourner GTA 6 avec des graphismes plus fins et des effets de lumière ray tracing plus impressionnants. Autre point positif : grâce à sa technologie d’upscaling, le fameux PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la console pourrait sublimer les anciens jeux PS5 en les affichant en résolution 4K.

La sortie d’une PS5 Pro s’inscrit dans la stratégie de Sony pour relancer ses ventes. En effet, malgré un bon cru 2023 pour les ventes de PS5 standard pendant les fêtes, les objectifs de l’entreprise ont dû être revus à la baisse. De plus, le report des sorties de jeux majeurs PlayStation à 2025 et des restructurations internes laissent penser à une période d’ajustements pour le géant du jeu vidéo, sans parler de la suspension de la production du PSVR 2.