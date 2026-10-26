GTA 6 : cette astuce vous permet de faire des économies, foncez !

Vous comptez vous offrir GTA 6 ? Alors que sa sortie est désormais imminente, vous pouvez actuellement obtenir un bon d’achat si vous l’achetez chez ce célèbre détaillant français. Voici comment procéder.

Depuis l’ouverture des précommandes, GTA 6 n’a eu de cesse de bénéficier de ristournes successives chez les différents détaillants. Il fallait toutefois être à l’affût, ces offres étant évidemment limitées dans le temps. Alors que la version de base du jeu est vendue au prix conseillé de 79,99 euros, vous pouvez actuellement profiter d’un bon plan intéressant chez Carrefour.

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Un bon d’achat de 10 euros si vous achetez GTA 6 chez Carrefour

Jusqu’au 10 novembre inclus, l’enseigne française offre un bon d’achat de 10 euros si vous réservez un exemplaire de GTA 6 chez elle. Il “vous sera envoyé sous la forme d’un code promotionnel par e-mail le lendemain de la livraison ou du retrait en magasin”, précise Carrefour. Vous aurez la possibilité de le dépenser du 21 novembre au 31 décembre dans les les rayons Maison & Loisirs du site (livraison à domicile ou relais colis).

Alors que les fêtes de fin d’année se rapprochent, vous pourrez notamment l’utiliser pour faire vos courses de Noël. Il y a quelques jours, d’autres enseignes comme Auchan et E.Leclerc faisaient chuter le prix du jeu à 60 euros dans le cadre d’offres de précommande. Si ces dernières ne sont désormais plus disponibles, soyez tout de même à l’affût puisqu’elles pourraient très bien revenir d’ici au grand lancement.