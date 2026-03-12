GTA 6 : cette carte interactive très détaillée permet déjà de planifier vos aventures

Alors que la sortie de GTA 6 se rapproche, vous pouvez déjà vous projeter dans le Vice City rénové grâce aux contributions des joueurs. Une carte interactive est accessible en ligne, fruit du travail titanesque de la communauté.

La carte de GTA 6 réalisée par la communauté © State of Leonida

Après de multiples reports, GTA 6 devrait enfin être lancé le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. Le jeu tant attendu se déroulera dans l’État fictif de Leonida, inspiré de la Floride, principalement à Vice City, le Miami à la sauce Rockstar. Pour le moment, le studio s’est bien gardé de révéler la carte du jeu. Mais vous pouvez compter sur la communauté de fans acharnés pour commencer à vous projeter.

Le projet State of Leonida est le fruit d’un travail de longue haleine. “Chaque lieu, chaque marqueur, chaque information de ce site repose sur les découvertes, les partages et les contributions d’innombrables fans au fil du temps. Rien de tout cela ne serait possible sans leur dévouement et leur passion pour l’exploration de chaque recoin du jeu”, peut-on lire sur le site du projet accessible ici.

Les joueurs façonnent la carte de GTA 6 avec une méthodologie très rigoureuse

Pour cartographier avec minutie l’univers, les contributeurs se sont notamment basés sur la fuite massive de septembre 2022. Dans les vidéos de développement dévoilées, certaines interfaces de débogage affichaient des coordonnées. En recoupant ces points et en les plaçant sur un repère, les cartographes ont pu trianguler plusieurs lieux et estimer les distances entre eux. De quoi leur permettre d’établir l’échelle de base de la carte qui sera sans aucun doute gigantesque.

Les cartographes ont également analysé en long et en large chaque frame des deux bandes-annonces officielles. En observant la manière dont les objets bougent les uns par rapport aux autres quand la caméra se déplace, ils ont pu estimer la distance des bâtiments à l’horizon. Les fans passionnés ont par ailleurs superposé des cartes de Miami et des Florida Keys afin de s’appuyer sur la géographie réelle, ajustant les tracés en fonction des indices visibles dans le jeu.

Le résultat ? Une carte très complète qui rassemble routes, bâtiments et commerces ainsi que d’autres points d’intérêt, avec la possibilité de consulter les captures d’écran correspondantes pour chaque lieu. Malgré la rigueur de la méthodologie employée, cette carte n’est pas officielle et contient inévitablement des erreurs. Elle donne toutefois une bonne idée du vaste monde ouvert qui vous attend dans le futur blockbuster de Rockstar.