« Une croissance à deux chiffres » : GTA 6 fait flamber les ventes de PS5 et Xbox chez Carrefour

Carrefour confie à Tom’s Guide que ses ventes de PS5 et de Xbox Series ont enregistré une “croissance à deux chiffres” cet été, conséquence de l’effet GTA 6. Mais les ruptures de stock commencent déjà à se profiler chez le détaillant et les autres enseignes françaises.

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Sans surprise, GTA 6 fait les affaires des détaillants. “Nous avons un niveau de précommandes historique, avec une forte accélération lors de l’annonce de la dernière bande-annonce sur la plateforme Netflix”, indique Carrefour à Tom’s Guide. Les ventes de consoles s’accélèrent également à l’approche de la sortie. Et pour cause, nombre de personnes souhaitent s’équiper pour jouer au blockbuster de Rockstar qui sera disponible exclusivement sur PS5 et Xbox Series au lancement.

L’arrivée de GTA 6 dope le marché des consoles

Le géant de la grande distribution a d’ailleurs “observé cet été une accélération des ventes de consoles PS5 et Xbox, avec une croissance à deux chiffres”. De quoi mettre les stocks en tension ? “Nous n’observons pas pour le moment de ruptures de stocks ou de tensions particulières dans notre chaîne d’approvisionnement“, nous assure l’enseigne française.

La situation a toutefois évolué depuis. Au moment où nous écrivons ces lignes, la PS5 Standard apparaît comme indisponible sur le site de Carrefour. “Ce produit a déserté les rayons”, indique l’enseigne, orientant les internautes vers la PS5 Pro, disponible en retrait drive mais pas en livraison.

Capture d’écran Tom’s Guide

Le prix de la PS5 Pro explose chez les revendeurs tiers

Mettre la main sur la console survitaminée de Sony n’est pas chose aisée. La PS5 Pro, qui promet de tirer le meilleur parti de GTA 6, est actuellement indisponible sur la boutique officielle PlayStation Direct. Chez Cultura, elle ne peut pas non plus être commandée en ligne, même si quelques exemplaires sont encore disponibles dans certains magasins.

Chez La Fnac, impossible de commander la console en ligne à son prix conseillé de 899,99 euros. L’enseigne la propose en reconditionné via un vendeur tiers à un tarif prohibitif de 1200 euros. Du côté d’E.Leclerc, la machine ne peut pas être commandée en ligne, mais reste disponible dans certains magasins. Un pack réunissant la console et son lecteur de disque est proposé par un vendeur tiers à 1600 euros.

Capture d’écran Tom’s Guide

Le phénomène dépasse largement la France. Aux États-Unis par exemple, la PS5 Pro s’est retrouvée en rupture sur PlayStation Direct et chez plusieurs grands distributeurs comme Best Buy et Target. Des vendeurs tiers l’affichent à des tarifs pouvant atteindre 1300 dollars, rapporte Push Square.

Reste désormais à voir si les grandes enseignes parviendront à reconstituer suffisamment leurs stocks pour absorber la demande et éviter de laisser le champ libre aux revendeurs peu scrupuleux.