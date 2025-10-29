Epic Games Store : deux jeux gratuits atypiques sont à récupérer cette semaine, foncez !

Fidèle au poste, l’Epic Games Store continue d’offrir ses cadeaux hebdomadaires. Cette semaine, deux jeux gratuits sont à récupérer sur le célèbre launcher. A l’approche d’Halloween, ce dernier fait de nouveau la part belle aux intrigues horrifiques.

Vous souhaitez étoffer votre bibliothèque de jeux vidéo sans vous ruiner ? Il suffit d’être à l’affût des plateformes vidéoludiques qui proposent régulièrement des offres alléchantes. Parmi les plus célèbres, on retrouve évidemment l’Epic Games Store et son lâcher hebdomadaire de cadeaux. Après avoir offert Fear the Spotlight, le célèbre lanceur reste dans le registre horrifique, à quelques jours d’Halloween.

Du 30 octobre au 6 novembre, vous pourrez obtenir gratuitement Bendy and the Ink Machine et Five Nights at Freddy’s: Into the Pit. Voici ce que ces jeux vous réservent.

Deux jeux horrifiques sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store

Bendy and the Ink Machine est un titre de survival horror épisodique dont la version complète est sortie le 27 octobre 2018. Il mêle exploration, collecte d’objets, résolution d’énigmes et combat. Vous entrez dans la peau d’Henry, un ex-créateur de dessins animés qui retourne sur son ancien lieu de travail, le Joey Drew Studios. Sauf que le studio d’animation est désormais hanté par des créatures terrifiantes créées par une étrange machine à encre. Vous pensiez connaître les dessins animés ? Attendez de voir ce qu’ils cachent réellement.

Second jeu gratuit de la semaine sur l’Epic Games Store, Five Nights at Freddy’s: Into the Pit ne vous emmènera pas dans un univers plus rassurant. Ce jeu de survival horror vous fera incarner le jeune Oswald qui passe son été à s’ennuyer dans la pizzeria miteuse où son père travaille. Jusqu’au jour où il découvre une piscine à boules qui le téléporte dans le passé de l’établissement. C’est là qu’il fait la connaissance du terrifiant Spring Bonnie, un animatronique lapin qui va prendre la place de son père dans le présent.

Oswald va devoir s’employer pour résoudre ce mystère et mettre cette créature hostile hors d’état de nuire. Côté gameplay, le jeu vous invite à l’exploration et à la collecte d’indices pendant la journée. La nuit venue, vous devez vous cacher et fuir des animatroniques démoniaques en veillant à ne pas faire de bruit. Voici le trailer pour vous donner un avant-goût :