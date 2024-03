GTA 6 : le conflit entre Rockstar et ses développeurs menace la sortie du jeu

© Rockstar

Bloomberg rapportait ce jeudi 29 février que Rockstar a pris une décision radicale pour sortir GTA 6 à temps et éviter les fuites : la fin du télétravail et le retour au bureau des développeurs. Pour Jennifer Kolbe, directeur du studio, ce retour en présentiel permet de placer Rockstar “dans la meilleure position pour livrer le prochain Grand Theft Auto avec le niveau de qualité et de finition que nous savons qu’il exige.” Un avis qui n’est partagé par ses employés.

Les employés de Rockstar North critiquent la fin du télétravail

Les principaux concernés ne sont pas ravis de la décision, loin de là. GTA 6 est surtout développé par Rockstar North à Édimbourg, en Écosse, et plus anecdotiquement par d’autres studios Rockstar dans le monde. La Independent Workers’ union of Great Britain, le syndicat qui représente les employés de Rockstar North et tous les travailleurs de l’industrie du jeu vidéo au Royaume-Uni, a officiellement protesté.

Le syndicat a publié les témoignages de développeurs qui avertissent que la fin du télétravail affectera considérablement leur bien-être. Dans les pages d’IGN, d’autres témoignent sous couvert de l’anonymat. L’un d’entre eux indique que le télétravail a été “une bouée de sauvetage pour beaucoup d’entre nous“, ajoutant que Rockstar doit “repenser ses décisions imprudentes et s’engager avec son personnel” pour trouver un compromis.

Les développeurs de GTA 6 craignent le retour du crunch

D’autres craignent le retour du crunch. Cette pratique, consistant à mettre les employés sous pression avant la sortie d’un jeu pour le sortir dans les temps, a été décriée ces dernières années dans l’industrie du jeu vidéo. Celle-ci mène bien souvent à des horaires de travail impossibles. Ainsi, un autre employé déclare sous couvert d’anonymat qu’il craint que les salariés doivent “travailler tard au bureau“, ce qui signifierait qu’ils ne pourront plus “passer du temps avec leurs familles“.

À lire > GTA 6 : ce rappeur sera dans le jeu, ses fans vont être heureux

Sur X (Twitter), de nombreux développeurs d’autres studios sont solidaires de leurs collègues de Rockstar. Certains qualifie la décision de mettre fin au télétravail de “connerie“. Pour d’autres, c’est même un plan de licenciements caché. « Le titre devrait être “Rockstar licencie tous les travailleurs à distance” », commente un développeur du studio Sucker Punch. En effet, les employés travaillant exclusivement à distance sont mis devant un ultimatum : déménager à Edimbourg ou la démission.

Headline should be "Rockstar lays off all remote workers" https://t.co/KlfbZIFVKT — drew (@imo_drew) February 28, 2024

Les déclarations de Jennifer Kolbe font écho à celles de Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two. Le dirigeant assurait que Rockstar vise “la perfection” pour GTA 6. “Lorsque nous estimons que nous avons optimisé notre créativité, c’est le moment de sortir le jeu”, expliquait le dirigeant. Au prix du bien-être de ses employés ? D’autant que ce conflit pourrait mettre en péril la sortie du jeu…