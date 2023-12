GTA 6 : le Joker de Floride menace encore Rockstar, il veut 5 millions de dollars

© Rockstar

La saga Grand Theft Auto est connue pour être une satire totalement impertinente de notre société depuis son premier épisode. La sortie de GTA 5 sur PS3 et Xbox 360 datant de plus de 10 ans, il fallait s’attendre à ce que GTA 6 offre une vision radicalement différente de notre monde. La communauté a pu le constater dans son premier trailer, qui fait plusieurs références à des événements qui ont marqué les réseaux sociaux et plus largement les États-Unis ces dernières années.

Le Joker de Floride, parodié dans la bande-annonce de GTA 6, réclame d’ailleurs des millions de dollars à Rockstar pour la caricature dont il a fait l’objet. Quelques semaines après son premier avertissement, il revient à la charge et pose un ultimatum au studio.

Le Joker de Floride s’en prend encore à GTA 6 et veut maintenant 5 millions de dollars

Dans une nouvelle vidéo, le Joker de Floride demande encore à Rockstar de lui verser de l’argent pour avoir utilisé son image sans son accord, comme le montre le trailer de GTA 6. Cette fois, Lawrence Sullivan, de son vrai nom, ne réclame pas deux millions, mais cinq millions de dollars à Rockstar.

« C’est le dernier avertissement. J’ai parlé à mes avocats, nous vous avons envoyé une lettre et on attend toujours une réponse. Maintenant, je réclame cinq millions de dollars. Si vous ne répondez pas d’ici mon anniversaire le 11 janvier, on lance une action en justice. Rockstar, va parler à ton papa et donne-moi mon argent », lance-t-il au studio américain.

Malgré une ressemblance évidente entre le Joker de Floride et le personnage visible dans le trailer de GTA 6, on imagine mal que Lawrence Sullivan sorte gagnant de cette histoire. Rockstar ne devrait pas répondre à cet ultimatum, ce qui ne manquera sûrement pas d’énerver encore un peu plus l’Américain. Rappelons qu’il s’est tristement distingué pour possession de marijuana et port d’arme dissimulé.

A lire aussi > GTA 6 : la durée de vie fuite, un jeu finalement plus court que prévu ?

Il faut tout de même s’attendre à ce que plusieurs personnes s’en prennent à Rockstar pour l’utilisation de leur image sans autorisation lors de la sortie de GTA 6, qui devrait parodier de nombreux visages connus de la pop culture.