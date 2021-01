GTA 6 : l’intelligence artificielle des PNJ serait-elle la meilleure de tous les jeux ?

Capture d’écran de GTA 5 – Crédit : Rockstar Games

Rockstar Games tarde à annoncer officiellement le développement de GTA 6 qui aurait déjà démarré même si la sortie est encore loin. En attendant, les joueurs se débrouillent eux-mêmes pour en découvrir le plus possible sur le prochain opus tant attendu de la franchise à succès. Ils sont à l’affût du moindre indice qui révèlerait la date de sortie, mais aussi l’intrigue, les personnages jouables, l’environnement, etc.

Un système de navigation très poussé pour une immersion encore plus réaliste

Des utilisateurs de Reddit ont partagé l’une de leurs dernières découvertes. Il s’agit d’un brevet déposé par Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games. Celui-ci décrit un système et une méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu. L’objectif est de rendre les PNJ encore plus dynamiques, complexes et intelligents. Néanmoins, il faut préciser que ce brevet ne mentionne en aucun cas GTA 6, même s’il est probable que la nouvelle intelligence artificielle soit implémentée dans ce jeu. D’ailleurs, un insider a récemment confirmé les fuites sur Vice City, le personnage féminin et l’Amérique du Sud.

Le système décrit dans le brevet permet aux développeurs de créer « un monde virtuel réaliste qui n’est pas limité par des limitations matérielles et logicielles ». De plus, le document explique que les systèmes de navigation utilisés dans les jeux actuels ne prennent pas en compte certains facteurs comme les changements de voie, les sorties de route ou même les conditions météorologiques.

Ainsi, si cette nouvelle intelligence artificielle est bel et bien implémentée dans GTA 6, la conduite sera sûrement la plus réaliste que l’on ait vue jusqu’à présent dans un jeu en monde ouvert. D’ailleurs, le brevet précise également que : « la puissance de traitement, la mémoire et l’efficacité ne permettent qu’un nombre prédéterminé de voitures contrôlées par des PNJ dans une seule instance d’un système conventionnel. Certains PNJ des systèmes conventionnels disparaissent quand le joueur s’approche ».

Cela fait évidemment penser à Cyberpunk 2077 qui avait promis une intelligence artificielle très poussée. Cependant, celle-ci est parfois catastrophique et le studio s’est récemment excusé auprès des joueurs pour les versions PS4 et Xbox One ratées.

