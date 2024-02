GTA 6 : Rockstar prend une décision radicale pour sortir le jeu dans les temps

Le développement de GTA 6 est désormais entré dans la dernière ligne droite. Afin de respecter les délais et gagner en productivité, Rockstar va mettre fin au télétravail. Ses employés vont devoir revenir au bureau à partir d’avril prochain afin de mettre les bouchées doubles.

Très attendue, la première bande-annonce de GTA 6 a été diffusée en fin d’année dernière. Rockstar en a profité pour présenter les rues grouillantes de Vice City tout en introduisant les deux personnages jouables : Jason et Lucia, un couple de braqueurs façon Bonnie and Clyde. Une fenêtre de sortie plutôt large a également été dévoilée à cette occasion : 2025. Et pour tenir les délais, l’éditeur vient de prendre une décision radicale.

Comme le rapporte Bloomberg, Rockstar s’apprête à entrer dans la dernière ligne droite du développement de son titre phare. Ce faisant, le studio va mettre toutes les chances de son côté pour finaliser le jeu à temps, quitte à chambouler l’organisation du travail jusqu’alors en vigueur. Jenn Kolbe, en charge de l’édition chez Rockstar, vient d’envoyer un e-mail interne aux employés pour annoncer la fin du télétravail.

GTA 6 : Rockstar met fin au télétravail, le développement s’intensifie

Le studio veut faire revenir ses employés au bureau afin que ces derniers gagnent en productivité. La sécurité a également motivé ce choix, les fuites ayant probablement poussé Rockstar à redoubler de prudence. Après le leak de 2022, la bande-annonce de GTA 6 avait également fuité en ligne, poussant l’éditeur à la publier avec un jour d’avance.

“En réalisant ces changements maintenant, nous sommes dans la meilleure position pour livrer le prochain Grand Theft Auto avec le niveau de qualité et de finition que nous savons qu’il exige, ainsi qu’une feuille de route de publication qui correspond à l’échelle et à l’ambition du jeu”, explique Jenn Kolbe.

Des déclarations qui résonnent avec celles de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. Le dirigeant assure que Rockstar vise “la perfection” avec GTA 6, ni plus ni moins. “Lorsque nous estimons que nous avons optimisé notre créativité, c’est le moment de sortir le jeu”, ajoute-t-il. Nous attendons désormais de découvrir la seconde bande-annonce. En attendant, la bande-son du futur jeu se précise, entre le rap de Schoolboy Q et le tube disco d’Anita Ward.