GTA 6 : Rockstar glisse un teaser subtil dans GTA Online

La première bande-annonce de GTA 6 a été épluchée dans tous les sens par les fans impatients de la franchise. Rien (ou presque) n’a échappé à leur vigilance. Rockstar en est bien conscient et s’est donc permis d’ajouter un clin d’œil subtil dans GTA Online : Primes de Bottom Dollar, la dernière mise à jour estivale qui introduit notamment de nouvelles missions et de nouvelles voitures. Mais c’est bien l’ajout d’un objet dans la boutique qui a amusé la communauté ces dernières heures.

Sur Reddit, l’utilisateur DogWifDreads signale qu’un collier apparaissant dans la bande-annonce est désormais disponible à l’achat dans GTA Online. Pour mémoire, le bijou apparaît fugacement dans le trailer. Il est porté par une femme en bikini en train de festoyer sur un toit de Vice City. GTA Online vous propose désormais d’acheter ce collier nommé “Silver Layered Necklace”. ll s’agit indéniablement du même bijou.

Le collier de la bande-annonce de GTA 6 disponible à l’achat dans GTA Online

Si Rockstar aime distiller des énigmes et des indices dans ses jeux, il ne faut visiblement pas aller chercher trop loin ici. L’éditeur a probablement voulu glisser un petit clin d’œil pour ses fans les plus attentifs, rien de plus. Il est toutefois possible que d’autres objets et voitures de GTA 6 aient été introduits dans GTA Online en guise d’avant-goût.

Après avoir suscité un buzz exceptionnel avec sa première bande-annonce, Rockstar est retourné dans son mutisme habituel. Il faudra probablement attendre le prochain trailer pour grapiller de nouvelles informations concrètes. Celui-ci ne devrait plus trop tarder au vu du calendrier prévu.

A la fin de la bande-annonce, Rockstar avait promis que GTA 6 sortirait en 2025. Depuis, la fenêtre de lancement s’est rétrécie. Take-Two a laissé entendre dernièrement que son nouveau jeu en monde ouvert arrivera seulement à l’automne 2025, soit dans un peu plus d’un an. Il sera lancé dans un premier temps exclusivement sur la PS5 et les Xbox Series.

La version PC devrait quant à elle arriver un peu plus tard. “Rockstar a une approche multiplateforme que nous avons déjà vue et fera d’autres annonces en temps voulu”, a lâché dernièrement Strauss Zelnick le patron de Take-Two.