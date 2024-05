GTA 6 : Rockstar aurait retardé sa sortie pour éviter un fiasco à la Cyberpunk

GTA 6 devrait finalement sortir à l’automne 2025. Take-Two Interactive et Rockstar avaient pourtant prévu initialement de lancer leur jeu plus tôt. Mais l’état d’avancement du développement les aurait poussés à revoir le calendrier.

A la fin de la première bande-annonce, Rockstar révèle que GTA 6 fera ses grands débuts en 2025. Depuis, les fans spéculaient avec insistance sur une fenêtre de sortie plus resserrée. Le patron de Take-Two Interactive a finalement pris la parole il y a quelques jours, annonçant que le successeur de GTA 5 sortirait à l’automne 2025.

La création d’un jeu vidéo d’envergure est souvent semée d’embûches et d’imprévus si bien qu’il est difficile de respecter les délais. C’est encore plus vrai pour GTA 6 dont le développement titanesque s’étend sur de nombreuses années. D’après le leaker Tez2, généralement bien rencardé sur les jeux Rockstar, le studio aurait pris la décision de retarder le lancement pour éviter de sortir un titre bâclé sur le plan technique.

GTA 6 : vers une sortie à l’automne 2025

La jurisprudence Cyberpunk 2077 a visiblement fait réfléchir Rockstar. Pour rappel, le RPG futuriste avait été vivement critiqué en raison de ses bugs en pagaille sur PS4 et Xbox One. Une vague d’indignation qui avait causé bien des tracas à CD Projekt. Pour en revenir à GTA 6, Tez2 avance sur GTAForums que Take-Two espérait “une fenêtre de sortie fin 2024”. Sauf que “cela était irréaliste en interne” d’où le report à une date ultérieure.

Dans un second temps, l’entreprise américaine espérait un lancement au printemps 2025 avant de finalement repousser l’échéance à l’automne. Sauf gros imprévu, cette fenêtre de sortie ne devrait plus bouger. On imagine mal Rockstar annoncer un report du jeu à 2026 après avoir promis de le sortir en 2025. Le studio provoquerait à coup sûr une énorme vague d’indignation, les joueurs n’en pouvant plus de patienter.

“Nous sommes persuadés que Rockstar Games proposera une expérience de divertissement sans précédent, et nos attentes quant à l’impact commercial du titre ne cessent de grandir”, s’est félicité récemment Strauss Zelnick. Pour rappel, GTA 6 marquera le retour de la franchise à Vice City. Deux personnages seront jouables, Jason et Lucia.