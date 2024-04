Avant GTA 6, Rockstar prend une décision qui va déplaire aux joueurs

GTA 6 est le jeu le plus attendu de la décennie. Après des années d’incertitude, Rockstar a enfin dévoilé la bande-annonce du sixième opus qui se déroulera à Vice City. Alors que le titre n’arrivera pas avant 2025, l’éditeur fait quelques ajustements sur ses produits existants. Outre la possibilité de conduire un train dans GTA 5, le studio vient d’augmenter le prix de GTA+, son service d’abonnement qui permet d’accéder à des jeux et des avantages exclusifs.

Depuis son lancement en 2022, GTA+ était proposé au tarif de 5,99 euros par mois. L’abonnement est désormais facturé 7,99 euros par mois. Il s’agit d’une augmentation de 33 % qui risque d’en rebuter plus d’un. Celle-ci est déjà effective, comme nous avons pu le vérifier sur la version française du site officiel de Rockstar.

L’abonnement GTA+ coûte désormais 7,99 euros par mois au lieu de 5,99

Pour rappel, GTA+ donne notamment accès à une sélection de jeux Rockstar. Actuellement, les abonnés peuvent notamment jouer à GTA : The Trilogy – Definitive Edition, GTA : Chinatown Wars et GTA : Liberty City Stories. Depuis quelques jours, les abonnés GTA+ ont même la possibilité de s’aventurer dans Red Dead Redemption. Le catalogue continuera à s’enrichir dans le courant de l’année avec l’arrivée de Bully et LA Noire. Il est toutefois possible que ces jeux viennent en remplacer d’autres, le catalogue GTA+ étant par nature évolutif.

Outre les jeux, GTA+ vous ouvre les portes du Vinewood Club dans GTA Online où vous pouvez obtenir des voitures haut de gamme à des tarifs réduits. Vous disposez aussi de 100 emplacements de véhicules personnels au Vinewood Club Garage. Jusqu’en août, chaque abonné recevra en outre un dépôt supplémentaire d’un million de GTA$ chaque mois qui viendra compléter le dépôt mensuel habituel de 500 000 GTA$.

Pour information, le programme GTA+ est réservé aux joueurs PS5 et Xbox Series. Il est sans engagement si bien que vous pouvez l’annuler à tout moment sans frais supplémentaires.