GTA 6 : sérieux, policé et inclusif, le ton du jeu sera très différent

Un rapport de Bloomberg dévoile plusieurs échanges avec des développeurs de Rockstar Games. Selon eux, difficile de produire un GTA dans le climat actuel. Le ton de leur prochain jeu sera ainsi très différent des autres, plus policé et inclusif.

Alors que Rockstar Games recrute agressivement à l’international pour accélérer le développement de Grand Theft Auto 6, Bloomberg indique aujourd’hui que le jeu aura un ton très différent des jeux précédents de la série. Le journal indique que le futur titre de Rockstar sera « un peu plus sensible » avec son humour.

Un ton différent des autres GTA

La série Grand Theft Auto est connue pour son humour énervé, satirique et parfois un peu rustre qui ne retient pas vraiment ses coups. La série se moque des politiciens, de certains groupes de personnes, des pauvres, des riches, etc. Les choses ont cependant changé entre la sortie de Grand Theft Auto V et de Red Dead Redemption 2. Aujourd’hui, Rockstar veut s’adapter au climat actuel.

Pour rappel, la récente réédition de Grand Theft Auto V sur Xbox Series X|S et PS5 avait supprimé le contenu transphobe du jeu. Grand Theft Auto 6 emboîterait le pas en ce qui concerne son ton. Selon le nouveau rapport de Bloomberg, les développeurs de Rockstar « font attention à ne pas frapper fort avec les blagues sur les groupes marginalisés », sans plus de détails.

Les développeurs ont également noté qu’ils ont du mal à imaginer un jeu Grand Theft Auto dans l’environnement actuel et qu’il est difficile de créer une satire américaine alors que le pays se sent déjà comme une satire de lui-même. Le même rapport dénote que le personnage principal du jeu sera une protagoniste latina. Elle ferait partie d’une paire de voleuses façon Bonnie et Clyde.

Il faudra probablement un certain temps avant que l’on puisse voir Grand Theft Auto 6, car certains développeurs ne s’attendent pas à ce qu’il sorte avant au moins 4 ans.

