GTA 6 : un célèbre rappeur officialise qu’il travaille sur le jeu avec Rockstar

© Rockstar

Maintenant que Rockstar a donné au public ce qu’il souhaitait, à savoir un trailer et une date de sortie de GTA 6, il faut s’attendre à ce que le studio ne communique plus officiellement avant un moment. Les joueurs doivent se contenter de grappiller des infos par eux-mêmes.

La communauté pense ainsi avoir découvert la carte de GTA 6 cachée dans l’artwork officiel du jeu. Ces quelques rumeurs suffisent à alimenter les débats entre les fans, mais rien ne vaut une information officielle comme celle qui vient de tomber. Le rappeur T-Pain vient d’annoncer qu’il travaillait sur GTA 6.

T-Pain confirme qu’il travaille sur GTA 6 pour Rockstar

T-Pain, rappeur phare de la scène américaine notamment dans les années 2000, est bien connu des fans de Grand Theft Auto pour ses RP sur GTA 5. Rappelons que le role play est un mode dans lequel un joueur peut créer sa propre histoire en incarnant réellement son personnage en jouant (en faisant abstraction du monde réel donc).

L’américain connu pour la démocratisation de l’auto-tune vient d’indiquer qu’il ne pourrait plus faire de RP sur le serveur NoPixel de GTA 5… puisqu’il va travailler pour Rockstar sur GTA 6. « J’étais sur NoPixel, et j’ai commencé à travailler sur ce p***** de GTA 6 et ils m’ont dit que je ne pourrai plus faire de RP. Ils m’ont dit ” imagine que quelqu’un reprend ton album et le réenregistre et que plus de gens l’écoutent là-bas ?” », livre Faheem Rasheed Najm de son vrai nom.

T-Pain accepte alors la condition posée par Rockstar, mais se montre surpris lorsque le studio américain officialise son partenariat avec Cfx.re, les développeurs des mods RP de GTA 5. Dans sa vidéo, le rappeur est très critique avec la filiale de Take-Two. Au vu de son attitude et de ses propos, son travail sur GTA 6 est probablement déjà achevé. Peut-être que T-Pain n’avait même pas le droit d’évoquer cette collaboration…

Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à retrouver ses titres sur les radios disponibles de GTA 6 et pourquoi pas le voir intégrer le jeu comme personnage secondaire. Rappelons qu’en 2022, un certain Dr. Dre jouait son propre rôle dans une mission nommée Le Contrat de GTA Online. Au vu du chiffre d’affaires colossal généré par le mode en ligne de GTA 5, Rockstar pourrait se permettre de nombreuses collaborations de ce genre pour attirer encore plus de fans vers GTA 6.