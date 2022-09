Half-Life 2 VR est disponible gratuitement sur Steam

Half-Life 2 VR Mod © Source VR Mod Team

Après près d’une décennie de développement, Half-Life 2 : VR Mod est enfin lancé en version bêta ouverte sur Steam. Ajoutant une prise en charge complète de la réalité virtuelle au FPS de Valve, il ressemble comme deux gouttes d’eau à son successeur, Half-Life: Alyx.

Un mod qui pourrait presque faire croire à un jeu officiel

Le mod propose un mouvement complet (à l’échelle d’une pièce) avec des commandes de mouvement suivies, ce qui vous permet de vous promener librement dans Cité 17 et de ramasser des objets avec vos mains. Toutes les armes ont été révisées pour prendre en charge le rechargement manuel, ainsi que la manipulation à deux mains et les viseurs laser en option. De plus, un nouveau menu radial de sélection d’armes a été ajouté aux côtés du stockage de munitions sur l’épaule pour se lier aux commandes VR.

Les développeurs précisent toutefois que le titre est en bêta et qu’il faudra encore un certain temps avant qu’il ne soit complètement terminé. Bien qu’il soit entièrement jouable du début à la fin et comporte tous les éléments de gameplay, attendez-vous à rencontrer quelques bugs…

Selon la feuille de route des développeurs, les armes ont besoin d’un petit coup de finition supplémentaire et de nouvelles animations. Les commandes ont également besoin d’un peu d’ajustement, et l’équipe étudie le mouvement de téléportation comme alternative aux commandes directes. À l’avenir, les textures seront aussi mises à l’échelle afin que les graphismes du jeu (vieux de 18 ans, déjà) apparaissent plus fines.

L’équipe espère publier les versions VR pour les épisodes 1 et 2 séparément, à une date ultérieure. Le mod est jouable sur n’importe quel casque VR pris en charge par SteamVR, y compris le Valve Index, l’Oculus Rift, l’Oculus Rift S et le HTC Vive. En tant que mod, vous devrez toutefois posséder Half-Life 2 sur Steam pour y jouer. Découvrez le mod sur la page Half-Life 2: VR Mod sur Steam.