Half-Life : un nouvel épisode fuite avec d’autres jeux Valve

Non, cette fuite ne concerne pas le fameux Half-Life 3 que les fans attendent depuis de longues années. Elle annoncerait tout de même un nouveau jeu Half-Life et d’autres jeux Valve qui n’ont pas encore été officialisés. Toutes ces informations proviennent de Aperature Desk Job, un jeu gratuit conçu spécifiquement pour le Steam Deck, la nouvelle console de Valve que Gabe Newell a livrée en personne le mois dernier.

Half-Life : Alyx – Crédit : Valve

Ce n’est pas Aperature Desk Job lui-même qui a laissé fuiter ces précieuses informations, mais ses fichiers. Ce n’est pas la première fois que Valve laisse volontairement traîner des informations inédites dans les fichiers de ses jeux. Cela ne confirme pas pour autant que toutes les informations découvertes sont vraies, mais elles ne sont probablement pas toutes fausses.

Citadel, Half-Life : Alyx 2, Counter-Strike : Global Offensive Source 2, plusieurs jeux de Valve fuitent

Les fichiers d’Aperature Desk Job contiennent de nombreuses informations sur des jeux de Valve. Ils font notamment référence à Citadel, qui est une sorte d’hybride entre un RTS et un FPS en équipe avec un système de classes. Citadel fait parler de lui depuis déjà quelque temps. En effet, le créateur de Valve News Network, Tyler McVicker, avait déjà annoncé que ce jeu est comme si « Left 4 Dead, Alien Swarm, un RTS et Half-Life avaient eu un bébé ». Citadel devrait être basé sur l’univers de Half-Life en reprenant des éléments de gameplay des autres jeux.

De plus, le jeu gratuit du Steam Deck contient aussi des fichiers sur Counter-Strike : Global Offensive Source 2 et d’autres projets annulés. En ce qui concerne le nouvel épisode de Half-Life, les fichiers mentionnent une suite de Half-Life : Alyx. Celui-ci est un jeu en réalité virtuelle sorti en 2020, mais qui peut tout de même se jouer au clavier et à la souris pour ceux qui n’ont pas de casque VR. Valve n’a pas encore officialisé le deuxième opus, mais il pourrait bientôt le faire à en croire cette fuite.

Enfin, Aperature Desk Job n’a pas laissé fuiter une seule information sur Half-Life 3, ni sur les tant attendus Portal 3 et Left 4 Dead 3. Les joueurs attendent avec impatience des nouvelles sur ces trois jeux des plus grosses franchises de Valve.

Source : ComicBook