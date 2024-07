HarmonyOS PC : voici à quoi ressemble le futur OS prêt à concurrencer Windows et macOS

Huawei dévoile l’interface utilisateur tout en sobriété de la version PC de son système d’exploitation, HarmonyOS. Ce dernier devrait sortir cette année et tenter de faire un peu d’ombre à Windows et macOS.

© Envato, Huawei

On sait depuis un moment que Huawei prévoir de lancer HarmonyOS sur PC avec l’ambition sûrement secrète de concurrencer, à terme, Windows et macOS. Le système d’exploitation du constructeur chinois s’est déjà fait une place sur le marché mobile.

En revanche, s’imposer sur celui du PC s’annonce comme une particulièrement tâche ardue. Avant le lancement d’HarmonyOS, Huawei vient de présenter le design de l’interface utilisateur de son système d’exploitation. Un OS extrêmement épuré qui pourrait trouver son public.

L’interface utilisateur de la version PC d’HarmonyOS présentée par Huawei

Le site des développeurs de Huawei présente la future interface que les utilisateurs d’HarmonyOS verront sur PC. L’UI se distingue par son aspect épuré et sa sobriété. Le haut n’est occupé que par un fond d’écran tandis que des icônes très espacées occupent le reste.

Dans la barre Dock, on retrouve les applications classiques telles que l’audio, le lecteur multimédia, la boîte mail ou encore le calendrier. La barre d’état située en haut à droite affiche l’heure, le niveau de batterie et le réseau auquel votre appareil se trouve connecté.

© Huawei

Le site Huawei Developer assure que la navigation est fluide et les fonctions faciles à utiliser, mais évidemment, les retours des utilisateurs feront foi. On note que l’interface d’HarmonyOS sur PC ressemble fortement à celle disponible sur les smartphones et tablettes tournant sous le système d’exploitation du constructeur chinois. Il porte donc mieux que jamais son nom. D’ailleurs, Huawei tient à ce que son OS fonctionne sur ses ordinateurs, mais aussi sur les appareils d’autres constructeurs.

Par ailleurs, l’interface de l’OS sur PC ressemble davantage à celle de macOS qu’à celle de Windows 11. Huawei parviendra-t-il à faire de l’ombre aux deux géants du marché, Microsoft et Apple ? Difficile à dire. La version PC d’HarmonyOS devrait arriver en 2024, même si Huawei n’a toujours pas annoncé officiellement son arrivée pour cette année.