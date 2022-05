Harry Potter : la tombe de Dobby menacée, les fans se mobilisent

La tombe de l’elfe de maison ne plaît pas à tous – Crédit : Warner Bros.

Harry Potter, c’est un carton mondial depuis des décennies. Pas sûr que le soufflé retombe de sitôt face aux nouvelles productions comme Hogwarts Legacy dans lequel des sorts mortels peuvent être utilisés. Mais les fans se montrent également dévoué lorsqu’il s’agit de préserver la tombe… d’un personnage de l’univers. Il s’agit de la sépulture de Dobby, l’adorable elfe de maison dont la mort tragique fait encore pleurer la communauté aujourd’hui. Une créature aimante, loyale et adorable assassinée par Bellatrix Lestrange.

À lire > Harry Potter : Tom Felton révèle pourquoi il était l’acteur idéal pour incarner Drago Malefoy

Une demande pour conserver la tombe de Dobby

Sur une plage britannique où Dobby perd la vie se trouve sa tombe formée de pierres. Une attraction pour les fans que les habitants n’apprécient pas forcément. La British National Trust interroge donc les citoyens pour savoir si cette sépulture doit disparaître ou non. Victoria Maclean, à l’origine de la demande, déclare à la BBC : « Je n’arrive pas à croire qu’un personnage de fiction apporte autant d’amour aux gens ». Pour le moment, pas de décision prononcée. La vidéo disponible ci-dessus nous montre cette tombe improvisée pour l’elfe de maison.

Ce n’est pas le seul lieu à susciter un tel engouement mais provoquant la colère des locaux. Les maisons de Spaced et Breaking Bad. Dans Parks and Recreation, les personnages se rendent à Paris et un cadenas est déposé sur le célèbre Pont Neuf. Un objet disparu depuis, même si rien n’indique que la production l’a laissé. Sans oublier que les autorités font régulièrement le ménage

Seul le futur nous dira si la tombe de Dobby conserve sa place ou si les citoyens britanniques s’y opposent. Les fans de Harry Potter espèrent évidemment que cette attraction ne bouge pas de la plage.

Source : ComicBook