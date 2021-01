Harry Potter : HBO Max plancherait sur plusieurs projets

Selon les rumeurs, HBO Max serait sur le point de lancer plusieurs projets télévisuels basés sur le plus célèbre des sorciers, Harry Potter.

Et si Harry Potter n’avait pas dit son dernier mot ? Malgré les récentes polémiques émaillant l’intégrité de son auteur J.K Rowling, le sorcier pourrait faire son retour sur le petit écran. Warner et HBO Max seraient en discussion pour lancer un nouveau format exclusif pour la plateforme de streaming. Alors que le dernier volet des Animaux Fantastiques a été un échec retentissant au box-office, le studio souhaiterait capitaliser sur un retour en force exclusif. Mais le format et son arc narratif sont encore à définir.

Harry Potter pourrait faire son grand retour sur HBO Max – Crédit : Warner Bros

Selon Variety, ce n’est plus qu’une question de quelques mois. « Le projet avance, même si aucun scénariste ni talent n’y est attaché. On ne sait encore rien sur le sujet de la série ou sur quelle partie de la chronologie Harry Potter, celle-ci s’attarderait » confirme le célèbre média.

Le retour du plus célèbre des sorciers

Du côté des studios, on dément déjà formellement l’information. « Il n’y a aucune série en développement au studio ou pour la plateforme de streaming » martèle le Hollywood Reporter. Mais il semblerait que les studios veuillent surtout garder encore secret leurs potentiels projets. Reste à savoir si il s’agira d’un spin-off basé sur les personnages principaux ou de nouvelles aventures exclusives ?

HBO Max pourrait également s’attaquer au spectacle Harry Potter and The Cursed Child. Véritable triomphe sur les planches de Broadway, la plateforme pourrait aussi proposer une adaptation exclusive sous la forme d’un show en live-action. Le format est très en vogue outre Atlantique. Les années passées ont ainsi vu de célèbres films comme Grease ou encore La Petit Sirène faire un retour remarqué dans de nouvelles adaptations de ce genre.

Seule certitude : Warner ne devrait pas travailler sur des éléments antérieurs à la saga initiale. En effet, face au succès en demi-teinte des Animaux Fantastiques, il est plus que probable que ce projet aborde la vie d’adulte du sorcier ou bien se focalise à nouveau sur son enfance.

Mais un retour sous forme d’une série exclusive semble pour l’heure, l’hypothèse la plus probable. Warner serait en train de rencontrer plusieurs scénaristes afin de commencer un travail de fond. Les choses devraient donc se préciser et se concrétiser dans les prochains mois. En attendant, les fans du genre pourront se consoler avec la sortie prochaine du troisième volet des Animaux Fantastiques.

Source : Screenrant