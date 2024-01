Harry Potter : les choses sérieuses commencent enfin pour la série HBO !

La Warner va continuer à exploiter la franchise magique pendant un bon bout de temps. Officialisée l’année dernière, la série Harry Potter sera diffusée pendant près de dix ans. Chaque saison devrait correspondre à une année des scolarité de nos sorciers préférés. Mais nous n’en sommes pas encore là, la préproduction commençant à peine. Après un long silence, nous venons enfin de glaner des informations fraîches sur le programme évènement.

En septembre dernier, le producteur exécutif David Heyman expliquait ainsi qu’aucun scénariste n’avait encore été engagé. Bonne nouvelle, le processus de recrutement a enfin été mis en route. Dans un nouveau rapport, Deadline révèle ainsi que les choses sérieuses ont commencé. Plusieurs scénaristes ont été auditionnés à Los Angeles par la Warner.

Série Harry Potter : plusieurs scénaristes sont en concurrence

Leurs noms ont d’ailleurs déjà fuité. Il s’agit notamment de Martha Hillier (The Last Kingdom), Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunters), Michael Lesslie (Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur) et Tom Moran (The Devil’s Hour). Les quatre scénaristes ont été invités à présenter des pitchs dévoilant leur vision de la franchise emblématique.

Ceux qui réussiront à convaincre le studio passeront un second tour au Royaume-Uni. On ignore toutefois dans quelle mesure J.K. Rowling s’est investie dans le processus de recrutement. La romancière aura forcément son mot à dire sur le scénario, elle qui officie en tant que productrice exécutive du reboot. Toujours selon le média spécialisé, il est probable que plusieurs scénaristes soient impliqués dans le projet qui va occuper les écrans pendant une longue décennie.

La série Harry Potter racontera les sept années mouvementées du jeune sorcier au sein de l’école de sorcellerie de Poudlard, suivant ainsi la trame des livres. Contrairement aux films, le programme devrait développer davantage le lore et les intrigues secondaires qui étaient passées à la trappe.

Un moyen de contenter les lecteurs assidus. “J’espère que ce sera quelque chose de très spécial qui nous donnera l’occasion d’apprécier une série qui explore les livres plus en profondeur”, avait ainsi expliqué David Heyman.