Harry Potter : J.K. Rowling évincée de l’émission des 20 ans pour ses propos polémiques

Le 20ème anniversaire de la franchise – Crédit : capture d’écran YouTube

Débutée en 2001 et terminée en 2001, la franchise Harry Potter reste emblématique pour des millions de spectateurs des années après le dernier film. Il faut dire que l’adaptation des romans de J.K. Rowling rythme le quotidien des fans et n’a pas dit son dernier mot. On pense évidemment aux Animaux Fantastiques, préquel préparant son troisième épisode. Ou encore le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Pour fêter les 20 ans d’Harry Potter, la Warner prépare un épisode spécial sur HBO Max et le retour du casting. Mais une personne sera absente selon le Hollywood Reporter : J.K. Rowling. La romancière n’apparaît pas à la suite de ses propos polémiques jugés transphobes.

Harry Potter se passe de sa créatrice

J.K. Rowling n’a plus les faveurs des fans d’Harry Potter depuis de nombreuses déclarations jugées transphobes. Et la Warner ne souhaite pas ajouter à la polémique selon le Hollywood Reporter. Il semblerait que la romancière à l’origine de l’immense franchise soit persona non grata lors des 20 ans. Une émission prévue sur HBO Max et rassemblant le casting des films diffusés entre 2001 et 2001.

Harry Potter : Retour à Poudlard se divise en quatre parties sur HBO Max. Rappelons que malgré cette éviction, J.K. Rowling intervient toujours comme scénariste pour les spin-off Les Animaux Fantastiques.

Daniel Radcliffe condamne la position de J.K. Rowling

Daniel Radcliffe, l’interprète d’Harry Potter, se positionne contre J.K. Rowling. Dans un long message, l’acteur demande aux fans de « ne pas prendre en compte les commentaires » de la romancière.

Les femmes transgenres sont des femmes à part entière. Toute déclaration contraire porte atteinte à l’identité et à la dignité des personnes transgenres, et va à l’encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de la santé qui ont beaucoup plus d’expertise en la matière que JK ou moi-même. Il est clair que nous devons faire plus pour soutenir les personnes transgenres et non binaires. Il ne faut pas invalider leur identité et ne pas causer de nouveaux dommages. – Daniel Radcliffe

En plus de Daniel Radcliffe, Emma Watson, connue pour jouer Hermione Granger, partageait être contre les propos de J.K. Rowling.

Source : CBR