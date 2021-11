Harry Potter : les acteurs se retrouvent pour les 20 ans, premier teaser

Le 20ème anniversaire de la franchise – Crédit : capture d’écran YouTube

Harry Potter a rythmé la vie de millions de fans dans le monde. L’adaptation des romans de J.K. Rowling s’étale sur dix années, de 2001 à 2001, et les acteurs appartiennent désormais à l’histoire du Septième art. Si l’univers continue à travers Les Animaux Fantastiques, les fans restent attachés à la franchise originale. Alors que de nombreuses anecdotes pleuvent régulièrement, comme la scène incroyable que Daniel Radcliffe (Harry Potter) a tourné ou encore l’allergie d’Emma Watson (Hermione Granger), énorme nouvelle pour les fans. Une réunion va se tenir sur HBO Max pour les 20 ans de la franchise cinématographique ! Et beaucoup de noms seront présents. Un premier teaser a même été dévoilé pour l’occasion.

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint présents à l’anniversaire

C’est en 2001 qu’Harry Potter débute avec L’école des sorciers. Et pour la Warner, c’est un gros pari : adapter les romans de J.K. Rowling en s’entourant d’acteurs encore enfants et inconnus parmi les grands noms de la scène britannique. Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint incarnent respectivement Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Tom Felton endosse le rôle de Draco Malfoy. Et pendant dix ans, cette petite troupe mène une franchise au succès immense terminée par la seconde partie d’Harry Potter et les reliques de la mort en 2011.

Pour fêter les 20 ans de la franchise, la Warner annonce une émission spéciale sur HBO Max appelé Harry Potter : Retour à Poudlard. Une annonce d’autant plus étonnante et surprise que Daniel Radcliffe déclarait, en juillet dernier, qu’une telle réunion n’aurait pas lieu. L’acteur semble avoir menti pour ne rien dévoiler de ce programme attendu par les fans !

Une diffusion prévue pour le 1er janvier 2022

Le trio de tête sera présent – Crédit : Warner Bros.

Cette émission spéciale des 20 ans va être diffusée sur HBO Max le 1er janvier 2022 pour bien débuter l’année. On ne sait pas qui sera le diffuseur en France.

Plusieurs noms ont été confirmés en plus de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint :

Helena Bonham Carter

Robbie Coltrane

Ralph Fiennes

Jason Isaacs

Gary Oldman

Imelda Staunton

Tom Felton

James Phelps

Oliver Phelps

Mark Williams

Bonnie Wright

Alfred Enoch, Matthew Lewis

Evanna Lynch

Source : ScreenRant