Harry Potter : Tom Felton révèle pourquoi il était l’acteur idéal pour incarner Drago Malefoy

Qui de mieux que Tom Felton pour incarner Drago Malefoy dans la série de films Harry Potter ? L’acteur a révélé à The Guardian ce qui avait poussé Chris Columbus et les autres membres du casting à le sélectionner lui parmi les centaines d’autres enfants présents lors de l’audition, il y a plus de 20 ans.

Tom Felton © Warner Bros., Heyday Films

Si le trio d’or — Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson — a essentiellement grandi sur le plateau du tournage des films Harry Potter, cela vaut également pour leur rival de la maison Serpentard, Drago Lucius Malefoy, campé par Tom Felton.

Si vous pensiez que l’acteur britannique incarnait un parfait Drago, sachez que son attitude lors de son audition en est la clé. L’acteur a en effet dévoilé comment il avait réussi à décrocher le rôle il y a plus de 20 ans et son explication est d’une logique imparable.

« Tout ce que j’ai fait, c’est d’arriver comme un sale morveux, et j’ai eu le rôle »

Dans une interview à The Guardian, Tom Felton explique qu’il pense avoir obtenu son rôle parce qu’il partageait de multiples traits avec son homologue à l’écran, Drago Malfoy. « J’étais l’un des seuls à n’avoir aucune idée de ce qu’était Harry Potter à l’époque » a-t-il indiqué à nos confrères. « Je pense que j’ai eu le rôle parce que j’étais nonchalant et que je n’avais aucune idée de ce qui se passait » a-t-il ajouté.

Avant de continuer. « Avec trois grands frères, j’ai vite appris à avoir confiance en moi. Je pense que Chris Columbus, le réalisateur, a reconnu ce léger désintérêt de ma part, en plus d’une certaine arrogance qui, selon lui, pouvaient fonctionner pour Malfoy ». Des traits presque en tous points partagés avec le personnage imaginé par J.K. Rowling.

À lire aussi : Harry Potter : Tom Felton interdit à sa mère de le rechercher sur Google

Dans la même interview, Tom Felton a admis qu’il n’avait pas eu à sauter à travers les mêmes cerceaux que les autres enfants qui auditionnaient. « Je n’ai pas eu à lire 10 pages de dialogue pour auditionner. Tout ce que j’ai fait, c’est me présenter comme un gosse morveux qui avait l’air bien, puis j’ai eu le rôle » a-t-il indiqué.

« Certaines personnes ont vraiment du mal avec l’idée que je n’étais pas cet enfant spécial et populaire » a dit Felton, « mais je me promenais avec mes cheveux teints et je jouais un sorcier maléfique. Ce n’était pas si cool. Ça ne m’a pas rendu service avec les filles » a-t-il ironiquement souligné. Tom Felton est à retrouver dans Retour à Poudlard, une émission qui revient sur le tournage de l’une des plus grandes (et rentables) séries de films de tous les temps, derrière James Bond et l’univers Marvel.

Source : The Guardian