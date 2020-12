Harry Potter : Un exemplaire de la première édition vendu 84 500 dollars !

Un exemplaire de la première édition du roman Harry Potter et la pierre philosophale a été vendu 84 500 dollars aux enchères.

Au Royaume-Uni, une famille disposait sans le savoir d’un véritable trésor. En effet, leur exemplaire de la première édition de Harry Potter et la pierre philosophale a été vendu pour la somme de 84 500 dollars aux enchères. Selon Hansons Auctioneers and Valuers, cet exemplaire faisait parti d’un premier tirage limité à 500 exemplaires, édité par Bloomsbury. Sorti en 1997, cette version est aujourd’hui très prisée des collectionneurs.

Une édition qui vaut de l’or – Crédit : Bloomsbury

Dans un récent communiqué de presse, le commissaire priseur en charge de la vente est revenu sur les détails de cette vente historique.

Alors qu’elle aidait sa mère à déménager, Charlotte Rumsey est tombée sur un exemplaire d’Harry Potter et la pierre philosophale. Le livre aurait du partir avec un lot d’autres ouvrages pour une vente publique. Mais la jeune fille, convaincue de la valeur du livre, a demandé à sa mère de vérifier les détails sur l’édition du livre. « J’ai commencé à parcourir le recueil et j’ai rapidement identifié les détails qui permettent d’attester que ce volume est bien une première édition » explique Rumsey. Ses soupçons ont rapidement été confirmés par l’expert en livres de Hansons Auctioneers, Jim Spencer.

Spencer se souvient encore de l’événement. « Lorsque j’ai appelé Charlotte pour lui confirmer qu’il s’agissait bien d’un exemplaire de la première édition, elle sautait de joie ! » témoigne l’expert. Il faut dire que cette première édition est un vrai trésor ! Et pour cause : seuls 200 exemplaires ont été vendus en librairie. En effet, les premiers tirages étaient réservés aux écoles et aux bibliothèques du pays.

Le recueil a été publié pour la première fois en juin 1997 au Royaume-Uni. Il ne sera publié qu’un an plus tard outre Atlantique. Le roman est très vite devenu populaire. Et la franchise Harry Potter est ensuite devenu l’empire que nous connaissons tous aujourd’hui. Livres, films, parc d’attraction ou encore spectacle à Broadway : tout est bon pour assouvir la passion des fans du genre.

Parfois, nos tiroirs recèlent de véritables trésors. Et Charlotte Rumsey se souviendra longtemps de ce déménagement. Les fans attendent désormais que le retour de Voldemort soit enfin adapté au cinéma ! Véritable succès sur les planches, Harry Potter and The Cursed Child pourrait devenir un film d’exception.

Source : Comicbook

