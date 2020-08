Netflix veut réaliser sa propre saga à la Harry Potter ou Star Wars

Netflix a déjà produit une grande variété de films originaux. Cependant, selon Tendo Nagenda, vice-président des films originaux de la chaîne, l’entreprise américaine veut voir plus grand. Durant une interview à The Hollywood Reporter, Netflix a donné plus d’informations concernant ses projets futurs.

En moins d’une décennie, Netflix est passé d’un service d’abonnement de niche à une partie intégrante du paysage médiatique. La plateforme de streaming a gagné en popularité, grâce à son catalogue de contenus existants et originaux.

Crédit : Orange Is the New Black / Netflix

Lorsque The Hollywood Reporter a demandé quels films figuraient sur la liste de souhaits du service de streaming, la réponse de M. Nagenda s’est orientée vers des films plus fantaisistes destinés aux familles.

« Nous voulons nous lancer dans des films d’aventure de niveau PG, destinés à un large public. Quelque chose qui s’inspire des premiers Star Wars ou Harry Potter 1 et 2« , a déclaré Nagenda. « Beaucoup de films familiaux d’action, de fantaisie et de spectacle que nous pensons être grands et qui peuvent être très bien joués. Une histoire de type Jumanji. C’est la prochaine frontière. ».

Le site internet a ensuite demandé si cela mettrait Netflix en plus grande concurrence avec les studios traditionnels, Nagenda a répondu : « Eh bien, nous considérons qu’il s’agit de ce sur quoi les studios ne sont pas concentrés. De nouvelles idées. Nous voulons encourager les grands talents à penser de cette façon. George Lucas a créé Star Wars, ce n’était pas basé sur un livre. Si vous avez ce genre d’imagination, comme les Wachowski avec The Matrix, nous pensons que nous sommes l’endroit où il faut tenter ce genre d’idées et mettre en avant les cinéastes innovants. ».

Concernant les réalisateurs avec lesquels Netflix voudrait travailler, Nagenda a fait appel à des personnes comme le réalisateur oscarisé de Get Out, Jordan Peele, et le réalisateur d’Inception, Christopher Nolan. Nagenda a également déclaré que Netflix est un grand fan du réalisateur des Inglourious Basterds, Quentin Tarantino.

En 2017, Christopher Nolan avait déclaré à IndieWire qu’il ne travaillerait jamais avec Netflix en raison de ce qu’il avait décrit comme la position théâtrale anti-fiction de la compagnie. Il semblerait qu’il ait depuis changé d’avis. En effet, son film Dunkerque a récemment été ajouté au catalogue de l’entreprise américaine.

Créer de telles saga nécessite du temps

Créer du contenu original comme celui dont parle Nagenda n’est pas chose facile, et Netflix pourrait plus facilement adapter une franchise préexistante comme elle avait fait avec The Witcher, qui accueillera un nouvel ennemi dans la saison 2, ou de The Old Guard, dont Netflix envisage déjà une suite. Quoi qu’il en soit, le géant du streaming a de grandes ambitions. Il sera intéressant de voir ce qu’il adviendra de ces projets.

Source : hollywoodreporter