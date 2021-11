Hawkeye : la véritable signification du graffiti « Thanos avait raison »

Le graffiti faisant allusion à Thanos dans Hawkeye aurait une signification bien plus amusante qu’il n’y parait. Et il cacherait une insulte subtile à Captain America.

Depuis son démarrage, la série Hawkeye dévoile de bien belles surprises. Entre sa réalisation ingénieuse, ses scènes d’action spectaculaires et ses séquences toutes en émotion, le programme tient ses promesses. Il faut dire que le scénario joue habilement sur les rebondissements entre Kate et Clint, tout en se connectant au reste du MCU. D’ailleurs, un détail n’est pas passé inaperçu aux yeux des fans : le graffiti faisant allusion à Thanos. Mais ce dernier pourrait avoir un sens caché et une allusion à Captain America.

Roger Le Musical et son mystérieux graffiti – Crédit : Marvel Studios

C’est après une sortie au théâtre que le héros découvre ce mystérieux message. C’est en se rendant dans les toilettes du lieu qu’il aperçoit le tag « Thanos avait raison »:

Hawkeye : un mystérieux graffiti interroge les fans

Mais le graffiti n’est en réalité pas une référence directe aux actes de Thanos. Dans le théâtre en question, Clint vient d’assister à une représentation de Rogers Le Musical. Ce spectacle s’inspire directement de la vie de Captain America. Il est donc tout à fait probable qu’un spectateur mécontent ait décidé de se venger, en inscrivant une telle phrase. Celle-ci serait donc, en réalité, une insulte indirecte au super-héros. Cette théorie semble désormais la plus cohérente pour de nombreux aficionados de l’univers Marvel.

Les arguments amenant à cette conclusion sont en effet aussi nombreux que plausibles. En effet, pour écrire un tel message dans ce lieu, il fallait pouvoir y accéder. Et donc, in fine, avoir en sa possession un ticket pour le show sur Captain America. Sinon, l’auteur aurait certainement écrit dans le métro ou sur du mobilier urbain. Et à ce moment-là, le message aurait directement fait allusion à Thanos.

Cela est sans doute un détail mais il a finalement son importance. Nous avons désormais hâte de découvrir la suite des hostilités sur Disney+.

