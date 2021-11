Hawkeye Episode 1 et 2 : Marvel nous prépare déjà au lancement d’Echo, une nouvelle superhéroïne

Comme les producteurs voulaient créer cette atmosphère de Noël confortable que tout le monde aime, Jonathan Igla, le scénariste, s’est inspiré de choses qui nous sont familières. Et le pari semble fonctionner puisque les critiques ont tout de suite acclamé l’approche « quotidienne » de la série.

Affiche de la série Hawkeye – Crédits : Marvel/Disney

Si Hawkeye, qui n’est plus membre des avengers, est dépeint avec humour en père de famille rarement souriant, le personnage de Kate vient contrebalancer cette morosité avec d’autres éléments. Au cours du premier épisode, nous avons par exemple le droit à une comédie musicale rendant hommage à l’ancien Capitaine America et ses amis Avengers. Néanmoins, si le décor posé est proche de la réalité de la vie quotidienne, des choses beaucoup plus sérieuses se trament…

Les 2 épisodes forment à eux 2 l’introduction

Car en s’ouvrant et en se refermant sur les drames sous-jacents, ces deux épisodes n’en sont qu’un. On comprend alors mieux pourquoi ils ont été diffuses en même temps.

A lire aussi > Disney+ décembre 2021 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

La série se déroule après les faits du film Avengers: Endgame, au cours duquel le « Blip » a éradiqué la moitié de la population. L’histoire commence en revisitant à travers un point de vue alternatif un passage iconique du film Avengers, la bataille de New York. Dans cette scène Hawkeye tire sur ses ennemis tout en chutant du haut d’un gratte-ciel. En somme, le premier épisode vient faire le pont avec le passé.

Quant au deuxième épisode de Hawkeye, il vient amorcer le futur. Il se termine avec Clint Barton et Kate Bishop capturés par la Tracksuit mafia, une bande de criminels que les fans de bandes dessinées reconnaîtront sûrement. Et ce qu’ils pourraient être surpris de voir, c’est qui les dirige.

Echo, un nouveau personnage majeur pour le MCU

Bien qu’elle ne soit pas nommée d’emblée, la femme qui s’en charge ici n’est autre qu’Echo, l’un des tout premiers héros amérindiens sourds et muets de Marvel. Un certain nombre de spectateurs ne savent peut-être pas encore qui elle est. Et sans aucun doute son introduction complète aura lieu dans l’épisode 3.

Mais bien qu’elle ne soit pas traditionnellement un personnage majeur dans les bandes dessinées, Echo est définitivement une favorite des fans. Elle va avoir probablement un rôle important dans le récit de Hawkeye. Et surtout, Disney a déjà envisagé de lui donner sa propre série en 2022.

En somme la réception de cette nouvelle série est positive. Le ton est apprécié, Hakeye est un père de famille ronchon que le personnage de Kate parvient à équilibrer pour nous éviter l’ennui. Quant à la grande surprise, l’avenue d’Echo, il nous tarde d’en savoir plus. Mais déjà, nous percevons que Disney et Marvel s’apprêtent à nous annoncer quelque chose. Peut-être une nouvelle équipe menée par Hawkeye ?

Source : gizmodo