Hawkeye : un fan reproduit l’arc du héros Marvel en 3D

Ça y’est : la série événement Hawkeye est enfin disponible sur Disney+. Pour ce nouveau projet en solitaire, le héros devra tout mettre en oeuvre pour sauver son monde d’une menace imminente. Le programme semble déjà faire des émules, à l’image de ce jeune fan, très créatif. En effet, un jeune homme est parvenu à créer l’arc du héros, plus vrai que nature. Ce petit exploit a été permis grâce à la technologie d’impression 3D. Le résultat a été partagé via son compte TikTok, pour le plus grand bonheur des amoureux de la série.

Une réplique bluffante de l’arc d’Hawkeye ! – Crédit : Marvel Studios

Tout y est, dans le moindre détail. On ne sait pas combien de temps cela lui aura demandé, mais son travail est pour le moins bluffant de réalisme. On vous laisse plutôt juger !

Un arc 3D Hawkeye, fidèle à l’original

Tout comme la version originale, l’arc est rétractable. Il se déplie en une fraction de seconde, d’un simple coup de poignet. Le jeune fan a d’abord modélisé son projet sur ordinateur. Chaque pièce a ensuite été imprimée en 3D. Après un temps de montage, l’arc est en parfait état d’usage. Sur sa vidéo, le jeune homme montre la robustesse de son travail, s’essayant à quelques figures dans son salon.

Face à l’engouement populaire, l’artiste en herbe a partagé une vidéo YouTube, dévoilant les coulisses de son travail, visible ici. Il y dévoile chaque étape de son projet, expliquant comment l’arc parvient à fonctionner parfaitement. Publiée hier, la pastille rencontre déjà un grand succès. Le jeune homme n’en est pas à son coup d’essai. Il s’est déjà amusé par le passé à recréer le masque de Batman ou encore les anneaux de Shang-Chi.

Les fans Marvel ont décidément beaucoup d’imagination et de talent. Pour patienter jusqu’au prochain exploit, rendez-vous sur Disney+ pour enfin découvrir la série dédiée à Hawkeye !

Source : Reddit