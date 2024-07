Helldivers 2 : l’énorme mise à jour de 2024 arrive enfin, et elle va tout changer

C’est le moment de se remettre à Helldivers 2 : Arrowhead vient d’annoncer la plus grosse mise à jour depuis le lancement du jeu, et celle-ci arrive dès le début du mois d’août. Alors, que nous ont-ils concoctés ? On fait le résumé de tout ce qui arrive.

Après la « mega update » de juin, préparez-vous à repousser les limites de la démocratie dans Helldivers 2 avec la mise à jour gratuite Escalade de la Liberté, qui sera disponible dès le 6 août. Non, le titre d’Arrowhead n’est pas mort : cette mise à jour majeure apporte une multitude de nouveaux contenus et d’améliorations pour les joueurs de tous niveaux.

Le niveau de difficulté Mythique fait son arrivée

Pour ceux qui pensent avoir tout vu, l’Escalade de la Liberté introduit le NC 10 : Mythique, le nouveau niveau de difficulté le plus élevé. Conçu pour offrir des défis encore plus intenses, ce niveau devrait vous pousser dans vos derniers retranchements. Les développeurs promettent des récompenses à la hauteur de ces défis redoutables, apportant une dimension inédite au gameplay. De quoi faire revenir une partie des 90 % des joueurs PC qui auront quitté le navire ?

De nouvelles missions, avant-postes et objectifs

Les joueurs réclamaient plus de diversité, et la mise à jour répond à cet appel avec de nouvelles missions et des avant-postes élargis pour les automatons et les terminides. De nouveaux objectifs de mission et des super échantillons offriront aux joueurs de nombreuses opportunités pour élaborer des stratégies innovantes et relever des défis tactiques. Ces ajouts seront disponibles dans tous les niveaux de difficulté, une bonne nouvelle.

Il va falloir se remettre au boulot

De nouveaux ennemis font leur arrivée

Enfin ! La mise à jour introduit également de nouveaux ennemis redoutables qui mettront vos compétences à rude épreuve. L’empaleur, un monstre bien connu des joueurs de la série originale, revient avec sa menace écrasante. Le chargeur sporifère, une version améliorée du chargeur traditionnel, attaque sous un épais brouillard, tandis que le commandant alpha renforce les rangs ennemis avec une férocité accrue.

Côté Automatons, on retrouve notamment un tank équipé d’énormes lance-missiles (capable de pilonner si vous êtes éloigné) et bien d’autres.

L’Empaleur vous empêchera de battre en retraite

Autre excellente nouvelle, l’arrivée d’environnements inédits, notamment des marais mystérieux où le danger rôde à chaque coin. Ces marais, enveloppés d’un épais brouillard et d’une végétation sauvage, obligeront les Helldivers à rester sur leurs gardes puisque la visibilité semble assez limitée. La bande-annonce montre aussi que les tempêtes d’acide abîment et les armures des Helldivers, et celles des automatons.

Améliorations de l’expérience de jeu

L’Escalade de la Liberté s’accompagne de nombreuses améliorations techniques. Il était temps : les problèmes liés aux expulsions en jeu sont désormais adressés, assurant une expérience plus équitable pour tous. Les expulsés rejoindront automatiquement une nouvelle session en tant qu’hôte, ET en conservant le butin obtenu. En outre, des ajustements ergonomiques, comme un menu social amélioré, faciliteront l’interaction et la coopération entre amis.

Voici les nouveautés listées.

De nouveaux ennemis :

L’Empaleur : ce mastodonte insectoïde revient du jeu original pour semer le chaos.

ce mastodonte insectoïde revient du jeu original pour semer le chaos. Le Chargeur Sporifère : ce chargeur terrifiant infecte le champ de bataille avec un brouillard toxique.

ce chargeur terrifiant infecte le champ de bataille avec un brouillard toxique. Le Commandant Alpha : plus imposant et plus agressif que son homologue classique, il appelle des renforts d’insectes.

plus imposant et plus agressif que son homologue classique, il appelle des renforts d’insectes. Et plus encore : de nouvelles surprises robotiques attendent les joueurs dans les rangs des automatons.

Un nouveau biome : les marais

Un environnement brumeux et dense qui limite la visibilité.

Une flore luxuriante et des arbres menaçants pour se cacher.

Une atmosphère pesante et un sentiment de danger permanent.

Un défi ultime : le niveau Mythique (NC10) :

Le niveau de difficulté le plus élevé jamais vu dans Helldivers 2.

Réservé aux joueurs les plus expérimentés et assoiffés de challenge.

Des récompenses extraordinaires pour ceux qui parviendront à le surmonter.

De nouvelles missions et objectifs :

De nouveaux objectifs de mission pour les automatons et les terminides.

Des avant-postes plus imposants à conquérir.

Des super échantillons à récupérer pour la Super-Terre.

Des améliorations et des correctifs :