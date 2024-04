Helldivers 2 : un nouveau véhicule débarque sur le champ de bataille, il va tout changer

C’est bel et bien officiel, un blindé de transport de troupes nommé Colony Rover est en préparation dans Helldivers 2. Selon les fuites, ce nouveau véhicule devrait offrir une puissance de feu redoutable et de nouvelles stratégies aux joueurs.

Helldivers 2

De nouveaux renforts seraient-ils en train d’arriver pour les soldats de la Super Terre ? Selon les dernières fuites, Arrowhead Game Studios prépare l’arrivée d’un nouveau type de véhicule dans Helldivers 2 : le Colony Rover. Vous avez déjà aperçu ce véhicule, puisqu’il se retrouve en réalité parfois complètement détruit et en feu sur certaines planètes.

Un blindé de transport de troupes nommé Colony Rover est en préparation dans Helldivers 2

Imaginez un mastodonte d’acier capable de transporter plusieurs soldats au front doté de tourelles contrôlables par plusieurs joueurs. Voilà ce que promet d’être ce Colony Rover. Ce véhicule devrait offrir une puissance de feu redoutable contre les hordes ennemies, permettant aux joueurs de se faufiler au cœur des combats et de semer le chaos parmi les rangs ennemis.

Si l’on en croit les rumeurs qui circulent à droite et à gauche, le Colony Rover pourrait ne pas se contenter d’être un simple moyen de transport.

Certains évoquent la possibilité qu’il puisse être utilisé pour escorter des PNJ lors de missions de convoi. Une idée intrigante qui pourrait apporter une nouvelle dimension au gameplay de Helldivers 2. Devoir protéger des civils apeurés tout en repoussant des vagues d’ennemis, transporter des cargaisons précieuses à travers des zones hostiles… Tout est possible : il pourrait ouvrir de nouvelles perspectives en matière de missions et de coopération entre joueurs.

L’arrivée du Colony Rover devrait également avoir un impact significatif sur le rythme des combats. Sa capacité à transporter plusieurs joueurs (jusqu’à 4, on espère) permettra de créer de nouvelles formations et stratégies d’attaque.

Les joueurs pourront se regrouper pour lancer des assauts, ou encore se disperser pour couvrir plus de terrain et prendre l’ennemi en tenaille. Espérons aussi qu’il pousse à un jeu plus coopératif, car les joueurs devront coordonner leurs actions pour tirer pleinement parti de ses capacités.

N’en reste qu’à ce stade, personne ne sait quand le Rover sera disponible dans Helldivers 2. Bientôt, on l’espère. Rappelons qu’une vidéo partagée par le compte X du jeu officiel nous permet aussi de voir l’engin l’œuvre pendant quelques secondes, en partant du principe qu’il s’agit bien du même.