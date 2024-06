Tout le monde l’attendait et elle est enfin arrivée : l’énorme mise à jour de Helldivers 2 est là, tout juste mise à disposition sur PC et PS5. Des centaines de buffs d’armes, de Stratagèmes et de modifications en tous genres ont été effectuées, et on tente de tout résumer ici.

Aujourd’hui marque une étape excessivement importante pour les joueurs de Helldivers 2 avec la sortie de la « mega update » tant attendue. Les développeurs d’Arrowhead ont tenu leur promesse et ont livré une mise à jour colossale qui redéfinit l’expérience de jeu, apportant des modifications majeures aux stratégies, aux ennemis et à l’environnement. Mais que contient exactement cette mise à jour 1.000.400 ? Voici un aperçu détaillé.

Des Stratagèmes revisités pour des choix de gameplay plus variés

L’un des points forts de cette mise à jour concerne les stratagèmes, ces outils indispensables pour les missions de combat. Johan Pilestedt, directeur créatif, explique que l’objectif était de rendre les stratagèmes moins performants plus compétitifs et d’augmenter la diversité des configurations.

Par exemple, la sentinelle mitrailleuse, souvent perçue comme une version inférieure de la sentinelle Gatling, voit son temps de rechargement réduit, rendant son utilisation plus attrayante. La durabilité des tourelles a également été augmentée et les mines bénéficient d’un pouvoir destructeur accru, ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs amateurs de stratégies défensives.

Des modifications environnementales pour une immersion accrue

L’un des aspects les plus frustrants de Helldivers 2 était la présence des tornades de feu, qui semblaient presque « traquer » les joueurs. Ces tornades ont été ajustées pour se déplacer de manière plus aléatoire, réduisant ainsi le stress et l’imprévisibilité des missions.

De plus, les plantes à épines et les tempêtes ioniques ont été retravaillées pour offrir une expérience de jeu plus équilibrée et moins punitive. Les effets de brouillard sur plusieurs planètes ont également été ajustés pour améliorer la visibilité sans sacrifier l’immersion.

Un équilibrage des ennemis pour des défis mieux dosés

Les joueurs se plaignaient depuis longtemps de la difficulté excessive liée aux ennemis lourdement blindés, tels que les Titans et les Chargeurs. Arrowhead a entendu ces plaintes et a réduit la fréquence d’apparition de ces ennemis, tout en augmentant les hordes de créatures plus petites. Cela permet aux joueurs de se concentrer davantage sur des stratégies diversifiées et d’utiliser une gamme plus large d’armes et de stratagèmes.

Des nouveautés dans la Guerre Galactique

La Guerre Galactique, ce conflit permanent contre les forces ennemies, bénéficie désormais de nouvelles fonctionnalités comme la visualisation des lignes d’approvisionnement et des origines des attaques. Ces ajouts permettent aux joueurs de mieux anticiper les mouvements ennemis et de planifier leurs défenses de manière plus stratégique .

Corrections et améliorations techniques

Outre les nouveautés majeures, cette mise à jour inclut une longue liste de corrections de bugs et d’améliorations techniques, allant des crashs fréquents aux problèmes d’interface utilisateur. Les grenades infinies et les failles de lobby privé ne sont plus qu’un mauvais souvenir, et les performances générales du jeu ont été optimisées pour une expérience de jeu plus fluide.

N’oubliez pas que Arrowhead va publier des correctifs à un rythme moins soutenu pour son jeu phare. Le studio veut publier moins de patchs afin d’offrir de meilleurs standards de qualité. Aussi, le nouveau Warbond devrait être disponible dans la journée.

Voici les notes de patch complètes de la mise à jour 01.000.400 de Helldivers 2

Armes et équipements

A/MLS-4X Sentinelle de roquettes

Réduction de la dispersion.

Priorité aux cibles plus grandes.

Augmentation de la distance de ciblage de 75 à 100 m.

Réduction des roquettes par salve de 2 à 1 (pour une meilleure gestion des munitions).

Augmentation du rayon d’explosion de 1 m à 4 m.

Réduction de la pénétration d’armure de l’explosion (L’explosion ne peut plus endommager les ennemis lourdement blindés. Le projectile conserve suffisamment de pouvoir de pénétration pour endommager les cibles lourdement blindées).

Augmentation des dégâts du projectile de 200 à 300.

A/MG-43 Sentinelle de mitrailleuse

Réduction du temps de recharge de 180 s à 120 s.

A/MG-43 Sentinelle de mitrailleuse, A/G-16 Sentinelle de Gatling, A/MLS-4X Sentinelle de roquettes, A/AC-8 Sentinelle d’autocanon, A/M-12 Mortier, A/M-23 Mortier EMS :

Augmentation de la durabilité* de 0 % à 80 %.

E/MG-101 Emplacement de mitrailleuse lourde

Augmentation de la vitesse de rotation de 100 %.

MD-6 Champ de mines anti-personnel

Augmentation des dégâts de l’explosion de 250 à 350.

MD-I4 Mines incendiaires

Augmentation des dégâts de l’explosion de 150 à 210.

Gatling Orbital

Augmentation de la cadence de tir de 25 %.

Augmentation des salves de 30 à 60.

Augmentation de la pénétration d’armure (peut endommager les ennemis lourdement blindés).

Réduction du temps de recharge de 80 s à 70 s.

Frappe de précision orbitale

Réduction du temps de recharge de 100 s à 90 s.

Réduction du temps de déploiement/atterrissage de 4 s à 2 s.

Frappe par explosion orbitale

Réduction du temps de recharge de 120 s à 100 s.

Eagle 110MM Lance-roquettes

Bien que ces changements puissent ressembler à une réduction directe, ce n’est pas l’intention. Veuillez consulter le blog pour plus d’informations.

Amélioration de la précision du ciblage.

Augmentation de la pénétration d’armure des projectiles (maintenant 100 % de dégâts aux ennemis lourdement blindés au lieu de 50 %).

Réduction des dégâts des projectiles de 600 à 250 (pour compenser l’amélioration du ciblage et les dégâts supplémentaires dus à l’augmentation de la pénétration d’armure).

Réduction de la pénétration d’armure de l’explosion (l’explosion ne peut plus endommager les ennemis lourdement blindés).

Eagle Raid aérien

Augmentation des utilisations de 3 à 4.

Augmentation de la pénétration d’armure, peut maintenant endommager les ennemis lourdement blindés.

GL-21 Lance-grenades

Augmentation des dégâts de l’explosion de 350 à 400.

MG-206 Mitrailleuse lourde

Augmentation des dégâts des projectiles de 100 à 150.

Augmentation des dégâts des projectiles contre les parties du corps durables* de 23 % à 33 %.

Réduction de la cadence de tir de 450/750/900 à 450/600/750.

Réduction du temps de rechargement de 7 à 5,5 s.

Augmentation de la force de recul.

MG-43 Mitrailleuse

Réduction du temps de rechargement de 4 à 3,5 secondes.

Augmentation du nombre maximal de chargeurs de 3 à 4.

MG-43 Mitrailleuse, A/MG-43 Sentinelle de mitrailleuse, A/G-16 Sentinelle de Gatling et EXO-45 Gatling Exosuits Patriot

Augmentation des dégâts des projectiles de 80 à 90.

Augmentation des dégâts des projectiles contre les parties du corps durables* de 7,5 % à 25 %.

AR-23 Libérateur, M-105 Stalwart et AX/AR-23 « Chien de garde »

Augmentation des dégâts des projectiles contre les parties du corps durables* de 10 % à 23 %.

AR-23C Libérateur à concussion

Augmentation des dégâts des projectiles contre les parties du corps durables* de 23 % à 35 %.

BR-14 Adjudicateur

Augmentation de la capacité du chargeur de 25 à 30.

Augmentation des dégâts des projectiles contre les parties du corps durables* de 10 % à 20 %.

AR-61 Broyeur

Augmentation des dégâts des projectiles de 60 à 95.

Augmentation des dégâts des projectiles contre les parties du corps durables* de 10 % à 17 %.

Réduction de la capacité des munitions de 35 à 30.

Réduction du nombre de chargeurs de 10 à 8.

Augmentation de la force de recul.

PLAS-101 Purificateur

Augmentation de la pénétration d’armure des projectiles pour être la même que celle de l’explosion.

Réduction de la diminution des dégâts de l’explosion.

CB-9 Arbalète explosive

Augmentation de la pénétration d’armure de l’explosion pour être la même que celle du projectile.

Augmentation de la puissance de démolition (peut détruire les trous de Bug et les bâtiments de Fabricateur de Bot).

Ajout d’un tag de pénétration moyenne.

R-36 Érupteur

Augmentation des dégâts totaux de 420 à 570 par tir.

R-63 Diligence

Augmentation des dégâts des projectiles contre les parties du corps durables* de 10 % à 25 %.

Certains ennemis ont des parties du corps durables qui ne reçoivent qu’une partie des dégâts de base des projectiles.

Autres

Mise à jour des modificateurs de posture de recul : Nous avons modifié les modificateurs de posture de recul pour les rendre plus cohérents et récompenser davantage la position couchée. Presque tous les modificateurs amélioreront le recul et seuls deux d’entre eux ont été légèrement aggravés (de seulement 10 %).

Consultez le blog pour une description plus détaillée.

Gameplay

Général

Suppression du modificateur d’opération Défenses AA : réduction des emplacements de stratégie de 1. Nous voulons revoir les modificateurs d’opération à l’avenir. Pour l’instant, nous avons supprimé celui-ci car il incite uniquement les joueurs à apporter les meilleures stratégies et ne favorise pas la variété.

Désactivation de la mission de défense « Récupérer le personnel essentiel » pour le moment. Cela permet de donner à la mission l’attention et le soin qu’elle mérite, car elle est jugée pas assez amusante ou ne fonctionne pas comme nous le souhaitons.

Les Super Échantillons apparaissent désormais en difficulté 6. La raison de ce changement est que leur existence uniquement en difficulté 7+ forçait certains joueurs à jouer à un niveau de difficulté plus élevé que celui qu’ils souhaitaient jouer confortablement. Nous voulons toutefois maintenir une certaine barrière, mais moins punitive.

La stratégie d’artillerie SEAF n’est plus bloquée par les brouilleurs de stratégie ou les tempêtes ioniques, et est disponible après la fin du chronomètre de la mission et le départ du destructeur de l’orbite proche.

Les ennemis à portée de mêlée des portes dans la mission « Évacuer les actifs de grande valeur » les attaqueront désormais plus régulièrement.

Ajout de la possibilité de discuter lors de l’utilisation d’un terminal de mission (enfin !).

Les ennemis ne sont plus affectés par la stratégie Anti-fractionnement.

Cartes

Augmentation de la fréquence d’apparition de Baro-99 « Roche de lune », augmentant son taux d’apparition global de 15 %.

Augmentation de la fréquence d’apparition de Sunder-35 « Forêt dense », augmentant son taux d’apparition global de 10 %.

Suppression de Sunder-35 « Désert » pour le moment. La carte a besoin d’une révision majeure car elle est jugée trop grande pour la mission actuelle.

Factions

Réduction de la vitesse de déploiement des forces des Envahisseurs de Bug, rendant plus difficile l’accumulation de force de manière exponentielle.

Augmentation des statistiques des unités de Scarab dans la mission de défense des points.

Réduction des dégâts des attaques aériennes de Drone de l’Empire, mais augmentation de leur fréquence.

Les forces de l’Empire apparaissent désormais plus régulièrement sur des cartes avec des infrastructures avancées.

Les attaques des forces des Envahisseurs de Bug incluent maintenant des essaims de petites créatures pour diversifier les défis.

Ennemis

C-84 Robot blindé

Réduction des dégâts des armes de 350 à 250.

E-17 Drone de l’Empire

Augmentation de la vitesse de déplacement de 10 %.

Augmentation des dégâts des projectiles de 50 à 75.

H-2 Titan

Augmentation de la durabilité des blindages de 20 %.

Planètes

Géante de gaz A-17

Réduction de la fréquence des tempêtes de plasma.

Réduction de la portée des tempêtes de plasma de 500 m à 350 m.

Planète rouge D-5

Augmentation de la fréquence des éruptions de lave de 30 %.

Corrections et améliorations

Correction de divers bugs affectant les interactions et la fluidité du gameplay.

Améliorations générales de la stabilité et de la performance du jeu.

Pour des détails plus précis sur les changements, consultez le blog complet lié dans la mise à jour.