Hertz se débarrasse de 20 000 voitures électriques et les remplace par des thermiques

TL;DR Hertz revend 20 000 voitures électriques, principalement des Tesla.

L’argent tirée de la vente servira à acheter des voitures à essence.

La direction de Hertz a fait des promesses fantaisistes aux actionnaires.

Pendant que les Français se bousculent pour obtenir une voiture électrique (VE) à 100e par mois, Hertz s’en débarrasse. L’entreprise de location à décider de revendre environ un tiers de sa flotte de véhicules électriques, composée principalement de Tesla. Pour les remplacer, Hertz achètera des voitures thermiques avec l’argent gagné de la vente.

Hertz revend ses véhicules électriques à prix cassés

Une décision radicale que l’entreprise a justifié par la baisse de la demande en véhicules électriques. Le loueur invoque également des coûts de réparation plus élevés que prévu. Ce n’est pas une grande surprise : l’année dernière, des clients de Tesla avait porté plainte contre les prix exorbitants des réparations et selon une étude, la Tesla Model 3 n’est pas fiable, affichant un taux de défaillance élevé.

Ainsi, Hertz a commencé à revendre ses voitures électriques depuis décembre. Visiblement, l’entreprise souhaite se débarrasser au plus vite de ces véhicules, puisqu’ils sont vendus à prix cassés. Conséquence, l’entreprise signalait à ses actionnaires jeudi qu’elle comptabilisait “environ 245 millions de dollars de charges d’amortissement nettes supplémentaires liées à la vente“, mais qu’elle pensait être en mesure de compenser cette perte dans les années à venir.

Le PDG mondial de Hertz, Stephen Scherr, avait préparé le terrain par ses commentaires récents. Celui-ci indiquait que son entreprise faisait face à des coûts de réparation élevés, notamment parce que ses nombreuses Tesla étaient utilisées par des chauffeurs Uber qui les usaient jusqu’à la corde. Par ailleurs, les baisses de prix drastiques de Tesla ont causé une dépréciation considérable des véhicules d’occasion.

Hertz se sort de la faillite avec des Tesla en trop

Il y a deux ans, Hertz faisait face à une menace bien réelle de faillite. Pour sauver le navire, la direction avait annoncé son intention d’acheter 100 000 véhicules à Tesla d’ici à fin 2022. Ce coup de communication avait redonné confiance aux investisseurs et permis à Hertz d’éviter la banqueroute, poussant au passage la valorisation de Tesla en bourse au-delà des 1 000 milliards de dollars.

En réalité, Hertz n’avait acheté que 35 000 Teslas à date d’octobre 2023 et sa flotte électrique ne comprenait que 50 000 véhicules au total. À l’époque, Stephen Scherr maintenait que Hertz s’était “engagé” à acheter 100 000 voitures à Tesla. Mais ce n’est pas tout : Hertz avait également annoncé son intention d’acheter en 2022 jusqu’à 175 000 véhicules électriques à General Motors et 65 000 de plus à Polestar. Des promesses tout à fait fantaisistes.