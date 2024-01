Voiture électrique : un million de véhicules circulent en France mais c’est insuffisant

© Envato

Et si les efforts du gouvernement payaient ? Après tout, la France pousse vers l’adoption de la voiture électrique avec son bonus écologique et a lancé son leasing social pour les ménages moins fortunés. Selon Avere-France, il y a plus d’un million de ces véhicules en circulation sur le territoire. Sauf que ce n’est pas suffisant.

Un objectif qui aurait dû être atteint en 2022

C’est très exactement 1 108 605 voitures électriques qui roulent en France au 31 décembre 2023. La barre symbolique du million a donc été largement dépassée et il semblerait que les automobilistes soient de plus en plus convaincus. On imagine que la sortie de futurs modèles plus accessibles comme la Renault Twingo Legend, une citadine 100% électrique, vont permettre de booster les ventes.

Il faut toutefois être mesuré et ne pas crier victoire trop rapidement. Les voitures électriques ne représentent que 2,5% des véhicules en circulation puisqu’on en compte 38 millions sur les routes françaises. La barre symbolique du million d’électriques aurait également dû être franchie en 2022, il y a donc une année de retard. La Chine représente la plus grande menace pour l’Europe et la France pourrait ne pas atteindre ses objectifs au moment de la fin de vente des véhicules thermiques en 2035.

Plusieurs éléments qui ralentissent l’adoption de la voiture électrique

L’adoption de l’électrique risque tout de même d’être ralentie par de nombreux facteurs. Certes, les bornes de recharge se multiplient et certaines enseignes s’y mettent comme McDonald’s mais leur présence reste minoritaire sur le territoire. Près de la moitié des conducteurs estime aussi que le prix représente un énorme frein à l’achat selon une étude (qui n’est pas basée sur la France).

En France, la baisse de 1000 euros du montant de l’aide du bonus écologique risque également de poser problème auprès de certains ménages. Reste à savoir si le leasing social trouvera preneur alors que tout le monde ne pourra pas en profiter.