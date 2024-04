HMD Pulse : des smartphones à petit prix faciles à réparer

Smartphone HMD Pulse Pro et Kit iFixit / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Connu pour sa fabrication des téléphones Nokia, le finlandais HMD (Human Mobile Devices) a décidé de se lancer dans la commercialisation de smartphones sous sa propre marque. Loin du téléphone à clapet Barbie de Mattel et du Boring Phone de Heineken, des appareils récemment annoncés et que HMD a réalisés sous licence, les nouveaux Pulse sont des appareils d’entrée de gamme au design assez classique.

La famille Pulse de HMD / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Leur particularité ? Au-delà d’un prix agressif pour leur équipement, c’est leur capacité à être réparés facilement et à moindre coût qui les distinguent de la concurrence. Grâce à un partenariat avec iFixit déjà expérimenté avec les téléphones Nokia, le consommateur pourra réparer lui-même certains composants, cassés ou tout simplement usés, comme l’écran, la batterie, le port USB ou le dos. Il lui suffira de commander sur le site de HMD le kit d’outils iFixit, nécessaire à la réparation ainsi que la pièce dysfonctionnelle.

Démontage du smartphone avec le kit iFixit / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

HMD Pulse : deux smartphones à moins de 160 euros

L’objectif est de proposer ce service pour un tarif modique (une cinquantaine d’euros, composant inclus) comme c’était déjà le cas avec le G22 de Nokia et de prolonger ainsi la durée de vie du smartphone. Le propriétaire pourra trouver de l’aide pour accomplir les manipulations nécessaires au travers de tutoriels vidéo présents sur le site de HMD.

Contenu du Kit iFixit fourni lors d’une réparation / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Pour ce premier lancement, HMD lance trois modèles dont deux en France, auprès du grand public. Le premier prix, baptisé Pulse, est disponible dès ce 24 avril et le second appelé Pulse Pro viendra un peu plus tard. Les deux misent à la fois sur un design soigné et coloré (Vert glacier, Violet crépuscule, Noir Océan), une excellente autonomie et, surtout pour le Pro, sur des aptitudes photos au-dessus de la moyenne, notamment en selfies. Tous deux réparables par l’utilisateur, ces appareils sous Android 14 et compatibles 4G misent sur une large dalle IPS HD+ de 6,5 pouces rafraîchie à 90 Hz, sur une batterie de 5000 mAh et sur un processeur Unisoc T606.

HMD Pulse Pro

Caméra principale de 50 Mpx

Caméra frontale de 50 Mpx

Prix : 159,90 euros

Caméra principale du HMD Pulse Pro / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

HMD Pulse

Caméra principale de 13 Mpx

Caméra frontale de 8 Mpx

Prix : 129,90 euros

Un troisième modèle intermédiaire, le Pulse+, équipé d’une caméra principale de 50 Mpx et d’une caméra frontale de 8 MPx, ne sera pas commercialisé auprès du grand public. HMD prévoit, en revanche, de lancer des smartphones plus haut de gamme dans les prochains mois.

La réparabilité, nouveau nerf de la guerre ?

HMD peut se targuer de compter parmi les premiers à proposer aux consommateurs la possibilité de prolonger la vie d’un smartphone, sans trop de difficulté et sans engager des frais astronomiques. Avec ce service, le constructeur cible plus particulièrement la jeune génération. Selon une étude récente menée pour le compte du finlandais, 41% de la Gen Z seraient plus enclins à acheter un nouvel appareil s’il était possible de le réparer à la maison. Une enquête de CCS Insight indique, quant à elle, que 55% des personnes interrogées (dans l’UE) préféreraient faire réparer un appareil hors garantie plutôt que d’en changer.

Si HMD prend en compte les attentes des consommateurs en matière de respect de l’environnement et de réparabilité, on regrette, en revanche, que ses Pulse n’aient droit qu’à 2 ans de mises à jour de l’OS. La réparation d’un écran cassé ou d’une batterie fatiguée associée à une garantie constructeur de 3 ans pourraient pourtant les maintenir en activité bien plus longtemps.

HMD poursuivra sa fabrication dans les mois à venir des “feature phone” Nokia, avec notamment la réédition du célèbre 3210, 25 ans après son premier lancement. Les smartphones Nokia sont, en revanche, abandonnés au profit de la marque HMD.