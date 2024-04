Heineken dévoile un téléphone à clapet collector fait exprès pour vous ennuyer

Heineken vient de dévoiler un téléphone à clapet collector. Il ne dispose d’aucune application. Son but est tout simplement d’ennuyer son utilisateur pour le reconnecter à la vie réelle.

© Heineken

Vous imaginez-vous troquer votre smartphone truffé des meilleures applications et fonctionnalités pour un simple téléphone seulement capable d’appeler ? Comme de nombreux Français et certainement beaucoup de jeunes, probablement pas.

Le smartphone ne sert pas uniquement à communiquer, mais aussi à s’orienter, à faire des achats en ligne ou encore à tuer le temps dans les transports en commun. Heineken, célèbre groupe brassicole, prend cette tendance à contre-pied en présentant un téléphone à clapet collector pensé spécialement… pour vous ennuyer.

Heineken dévoile un téléphone à clapet conçu spécialement pour vous ennuyer

Et si Heineken parvenait à faire revenir le téléphone à clapet à la mode, à l’heure où Samsung tente d’imposer son Z Flip ? L’entreprise connue pour ses bières vient de présenter un nouvel appareil fabriqué en collaboration avec HMD, spécialiste de la fabrication de téléphones et de smartphones pour Nokia. Son nom : le téléphone ennuyant.

Avec ce téléphone dépourvu d’Internet, donc de toute application, Heineken veut « encourager les gens à profiter de meilleures connexions dans la vie réelle lors des soirées en se déconnectant de leurs smartphones ».

© Heineken

Le téléphone à clapet dispose d’un boîtier transparent et reprend l’identité visuelle de Heineken, le blanc et vert. L’autonomie de l’appareil s’élèverait à 20 heures en utilisation active et jusqu’à une semaine en veille. Même s’il ne permet d’installer aucune application, le téléphone ennuyant propose tout de même le célèbre jeu « snake ».

À lire > Les jeunes ne veulent plus d’iPhone et de smartphones Android pour sauver leur santé mentale

Si vous rêvez de vous le procurer, sachez que le tirage du produit est limité à 5000 exemplaires. De plus, impossible de l’acheter dans le commerce : Heineken compte le faire gagner dans des jeux concours. Le téléphone sera présenté pour la première fois le jeudi 18 avril lors de la Semaine du design de Milan.

Source : Heineken