Hocus Pocus 2 : ce détail qui change notre vision des sœurs Sanderson

Tremblez de peur car les soeurs Sanderson sont de retour ! Ou plutôt, sortez les mouchoirs ! Car contre toute attente, Hocus Pocus 2 risque bien de vous tirer quelques larmes. Si notre trois mégères sont toujours aussi revanchardes et diaboliques, ce nouveau volet permet d’envisager les sorcières sous un tout nouvel angle. En effet, le film propose de plonger dans les origines de leur histoire, alors qu’elles sont traquées par les habitants de Salem. Car on ne devient pas méchant gratuitement ! Le film le prouve d’ailleurs. Si les trois sœurs deviennent d’atroces sorcières, ce n’est qu’un juste retour vis à vis des sévices qu’elles ont subies. Le projet insiste d’ailleurs également beaucoup sur la notion de sororité et d’amour fraternel.

Hocus Pocus 2 : un nouveau regard sur les sorcières © Disney +

En revenant des années en arrière, Hocus Pocus 2 livre finalement un portrait tendre et émouvant sur Winifred, Mary et Sarah. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences !

Hocus Pocus 2 : des sorcières pas si méchantes que ça !

Le début du film nous permet de mieux comprendre comment les sœurs Sanderson sont devenues les sorcières que l’on connaît. Orphelines, elles sont soudées et refusent le dictât patriarcal du pasteur de Salem. Ce dernier les considère comme des moins que rien, qu’il faut marier pour les remettre dans le droit chemin. Mais Winnie refuse de vendre sa liberté et préfère s’enfuir avec ses sœurs. C’est en entrant dans la forêt maudite que leur destin bascule. Elles vont pouvoir se venger des horreurs subies grâce à la « mère » sorcière qui leur remet le grimoire que tout le monde connaît.

La fin du film montre également à quel point le trio est inséparable, dans une scène qui fait rapidement pleurer le public. En montrant les soeurs Sanderson sous ce nouvel angle, Disney parvient à les humaniser davantage. Elles ne sont plus de simples sorcières diaboliques mais des femmes bafouées qui espèrent juste trouver leur place dans ce monde. Le message résonne évidemment énormément avec notre actualité et ce n’est pas le fruit du hasard. Disney adore éduquer le jeune public et réussit une nouvelle fois son pari.

Hocus Pocus 2 offre ainsi un second niveau de lecture assez intéressant à qui saura l’apprécier. Il n’en demeure pas moins que l’on rit beaucoup, que l’on frissonne et que le plaisir est toujours intact 20 ans plus tard ! Le succès est au rendez-vous et on comprend mieux pourquoi après avoir visionné le film !

Source : Screenrant