Hocus Pocus 2 : les premières critiques sont dithyrambiques !

Dans quelques jours, Disney+ proposera enfin Hocus Pocus 2 à ses abonnés. Attendu comme le messie depuis plus de 20 ans, cette suite risque de rencontrer un succès phénoménal. Ce nouvel opus s’attardera plus longuement sur la jeunesse des sœurs Sanderson. De retour à notre époque, les trois sorcières semblent plus que jamais prêtes à en découdre avec les habitants de Salem. Pourtant, de nombreux fans s’inquiètent. Le film fera t-il aussi bien que le premier ? La magie et l’humour seront-ils toujours au rendez-vous ? Si on en croit les premières critiques, Hocus Pocus 2 semble répondre à toutes les attentes ! En effet, les premiers spectateurs ont été enthousiasmés par la performance de Bette Midler et ses collègues.

Hocus Pocus 2 : histoire d’un succès annoncé ! ©Walt Disney Studios

Aucune fausse note pour le moment. Tout le monde s’accorde à dire que ce nouveau volet est une franche réussite à tous les niveaux ! Casting, effets spéciaux, histoire : rien ne semble avoir été laissé au hasard. On vous laisse plutôt juger sur pièces.

Hocus Pocus 2 : en route vers un succès populaire !

« Hocus Pocus 2 est un délice absolu. Tout est envoûtant et franchement je n’ai pas boudé mon plaisir. Pourtant, je ne suis pas particulièrement fan du premier film. L’émotion est aussi au rendez-vous. L’attente en vaut largement la chandelle » peut-on lire sur le compte Twitter de Grant Hermanns. « Quel merveilleux moment. Les trois sœurs sont toujours aussi délicieusement diaboliques. J’ai adoré que l’on puisse en apprendre davantage sur Billy. C’est drôle et effrayant. Ça reste un bel hommage au premier film. Hocus Pocus 2 va devenir un incontournable pour Halloween » témoigne une autre spectatrice.

Visiblement, tout le monde semble sous le charme. On attend de voir comment les avis évolueront à long terme sur le redouté Rotten Tomatoes. Avec ce projet, Disney+ devrait séduire de nombreux potentiels nouveaux abonnés. Si le succès est au rendez-vous, on parle déjà d’un troisième volet. Il faudra attendre le 30 septembre pour savoir si Hocus Pocus 2 restera durablement sur cette belle lancée. Mais le plus important reste aussi de savoir si la nouvelle génération va adhérer ou non ! Les paris sont ouverts.

Encore quelques jours de patience pour découvrir le résultat. Mais si vous avez envie de rire, de chanter et de vous faire peur pour Halloween, Hocus Pocus 2 semble être le must-see de cette saison.

Source : Screenrant