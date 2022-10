Hocus Pocus 2 : Dani devait revenir dans la suite du film

Depuis hier, Hocus Pocus 2 est disponible sur Disney+. Et il y a fort à parier que cette suite tant attendue sera un large carton d’audience. En effet, les premières critiques sont dithyrambiques, saluant un film maîtrisé, dans la droite lignée du premier opus. Si cette nouvelle aventure voit une nouvelle génération en proie aux sœurs Sanderson, le scénario initial était bien différent. En effet, Disney souhaitait que Dani soit le lien pour raconter cette nouvelle histoire. Mais le projet a été finalement abandonné. La petite fille malicieuse du film initial aurait pourtant eu bien des choses à raconter. Déjà confrontée aux trois sorcières, elle aurait pu jouer un nouveau rôle essentiel.

Hocus Pocus 2 aurait pu retrouver la petite Dani ! ©Walt Disney Studios

Au cours d’une récente interview, Thora Birch (Dani) est donc revenu sur ce projet avorté. Cette révélation a d’ailleurs fait naître une mini polémique chez les fans de la franchise. Mais cela n’empêchera pas Hocus Pocus 2 de triompher pour les fêtes d’Halloween 2022.

Hocus Pocus 2 : Dani aurait du faire son grand retour !

« Il y avait trois scénarios possibles sur la table. Pour moi, un se détachait totalement. Dani devait diriger le musée de la sorcellerie, comme pour mieux garder les monstres endormis. Mais les autres options étaient également passionnantes. Mais ils ont préféré changer radicalement d’option. Qu’importe, le principal est de voir revenir les trois sorcières. Les gens attendent cela depuis si longtemps » explique ainsi la comédienne. Birch ne semble donc pas en vouloir au studio de l’avoir finalement évincé. Son amour du film reste plus fort qu’un appât du gain ou de la lumière.

Pourtant les fans auraient adoré voir la jeune fille revenir. Dani est sans conteste possible l’un des personnages clé de la franchise. Plus grande, plus aguerrie, elle aurait pu apporter quelque chose de passionnant à cette suite. Mais les équipes créatives ont sûrement eu peur de ne pas ajuster correctement l’histoire et par conséquent de décevoir. L’option d’une nouvelle génération semble donc un pari gagnant à ce stade. Cela n’empêche pas Hocus Pocus 2 de rencontrer un succès déjà phénoménal aux quatre coins du monde.

Mais qui sait, un hypothétique troisième opus pourrait permettre à Dani de faire son retour. Pour l’heure, il faut composer sans. Mais ne boudez pas votre plaisir pour autant : Hocus Pocus 2 vaut tout de même largement le détour !

Source : Screenrant