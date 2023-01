Harry Potter Hogwarts Legacy : date de sortie, scénario, gameplay, tout savoir sur L’Héritage de Poudlard

Crédit Warner Bros.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est attendu comme le messie par bon nombre de fans de Harry Potter, qui n’ont pas eu l’occasion de profiter d’un jeu vidéo ambitieux se déroulant dans l’univers des sorciers imaginé par J.K. Rowling. Pourtant, même si le jeu se trouve déjà en tête des ventes sur Steam, il est victime d’un appel au boycott d’une communauté qui veut sanctionner J.K. Rowling accusée de transphobie.

Le monde ouvert à la sauce RPG développé par le studio Avalanche Software pour le compte de l’éditeur Warner Bros. Interactive Entertainment promet une expérience mêlant exploration de Poudlard, cours de sortilèges et potions, découverte de créatures magiques ou encore combats nerveux à la baguette pour enchanter les joueurs.

🧙‍♀️ Quelle est la date de sortie de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ?

La sortie de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard a été repoussée à plusieurs reprises. Initialement prévue pour 2021 lors de l’annonce officielle du jeu en septembre 2020, à l’occasion de l’événement de lancement de la PS5, elle a d’abord été décalée à fin 2022. Mais les développeurs du titre n’ont pas été en mesure de tenir ce nouveau délai et Warner a finalement communiqué une disponibilité pour le 10 février 2023.

Puis un nouveau retournement de situation a eu lieu fin 2022, à quelques semaines seulement du lancement. La sortie du jeu pour le 10 février 2023 a été confirmée pour les versions PC, PS5 et Xbox Series, mais celle pour les autres plateformes a encore une fois été décalée pour donner le temps aux équipes de soigner l’optimisation.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera ainsi commercialisé à partir du 4 avril 2023 pour les versions PS4 et Xbox One, et pour le 25 juillet 2023 en ce qui concerne la mouture Nintendo Switch.

💶 Prix, bonus de précommande, éditions Deluxe et Collector

Le tarif de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard varie beaucoup selon la plateforme choisie, l’édition désirée, ainsi que le magasin depuis lequel vous souhaitez l’acquérir.

L’édition Standard comprend uniquement le jeu de base. Elle coûte 59,99 euros sur Steam et sur l’Epic Games Store, respectivement 74,99 euros et 69,99 euros pour la PS5 et la PS4 sur le PlayStation Store et respectivement 74,99 euros et 69,99 euros pour les Xbox Series et les Xbox One sur le Xbox Store. Les versions consoles peuvent descendre sous la barre des 50 euros chez certains commerçants, notamment en grandes surfaces.

L'édition Deluxe contient le jeu de base, le pack magie noire qui intègre une monture de Sombral, un ensemble de cosmétiques de mage noir, une arène de combat de mage noir et un calot de mage noir (exclusivité édition numérique pour ce dernier) et 72 heures d'accès anticipé pour commencer à jouer dès le 7 février sur PC, PS5 ou Xbox Series. Elle est vendue au prix de 69,99 euros sur Steam et Epic Games Store, et à 84,99 euros sur PlayStation et Xbox. Là encore, le prix est plus doux chez certains revendeurs, mais les stocks souvent épuisés.

L'édition Collector propose le contenu de la Deluxe et y ajoute un manteau de Kelpy en jeu ainsi que des accessoires physiques : une baguette magique ancienne flottant au-dessus d'un livre en taille réelle et un boîtier métallique, le tout conservé dans un coffret du plus bel effet. Le prix est annoncé à 299,99 euros et bien des marchands sont en rupture.

Quelle que soit l’édition sélectionnée, une monture en jeu d’hippogriffe d’onyx est offerte pour toute précommande.

🎮 Sur quels supports Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est-il disponible ?

Warner ratisse large avec ce nouveau jeu Harry Potter, qui se veut accessible au plus grand nombre. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sort sur toutes les principales plateformes, incluant les consoles de la génération précédente.

Sur PC , avec possibilité de précommander sur Steam et l’Epic Games Store

, avec possibilité de précommander sur Steam et l’Epic Games Store Sur les consoles Sony : PlayStation 5, PlayStation 4 Pro et PlayStation 4

: PlayStation 5, PlayStation 4 Pro et PlayStation 4 Sur les consoles Microsoft : Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X, Xbox One S

: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X, Xbox One S Sur Nintendo Switch, où le jeu sera supporté localement et pas en version cloud

Sachez que les joueurs PlayStation sont privilégiés puisqu’ils jouissent tous d’une quête en exclusivité, celle de la boutique hantée à Pré-au-Lard. Et, sans spoiler, la récompense de cette quête est pour le moins attractive. Ceux qui ont acheté la précommande reçoivent aussi la recette de Felix Felicis, la fameuse potion magique de chance liquide que l’on voit à l’œuvre dans un livre et dans un film de la saga.

Et ces bonus ne sont que le début pour les joueurs PlayStation puisque le jeu est spécialement optimisé pour tirer parti des fonctionnalités de la PS5, à commencer par celles inhérentes à sa manette DualSense. Le contrôleur servira de substitut à la baguette magique, avec des retours haptiques précis procurant des “sensations uniques”. Des vibrations seront par exemple localisées seulement sur le côté droit de la manette pour simuler le port de la baguette dans la main droite. Quant aux gâchettes adaptatives, elles permettent entre autres de définir le niveau de puissance des sortilèges lancés. Détail amusant, la couleur de la lumière LED produite par la DualSense s’adapte à la maison à laquelle vous appartenez à Poudlard : bleu et bronze pour Serdaigle, écarlate et or pour Gryffondor, vert et argent pour Serpentard, jaune et noir pour Poufsouffle. La lumière de la manette change également lorsque vous lancez un sortilège, adoptant la couleur de ce dernier en jeu.

🪄 Graphismes et performances

Les différentes vidéos de gameplay partagées par Warner nous rendent optimistes quant à la qualité des graphismes, aux effets de lumière, à la finesse des textures ou encore au traitement des ombres et des reflets. En ce qui concerne les performances, les doutes sont permis. Les séquences de jeu que nous avons pu observer jusqu’ici laissent penser que la fluidité risque de pâtir de la beauté du monde ouvert, avec un nombre d’images par seconde limité.

Le passé récent ne nous donne pas plus de motifs d’espoir puisque Warner Bros avait admis seulement quelques jours avant la sortie de Gotham Knights que le jeu tournerait à 30 fps sur PS5 et Xbox Series. De plus, des problèmes de performances ont été signalés par les joueurs sur ce titre. Hogwarts Legacy sera peut-être mieux optimisé, mais notre confiance sur la question est ici toute relative.

Jusqu’à présent, le peu d’informations mis à disposition évoque surtout la version PS5, qui semble avoir été particulièrement bichonnée. Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard y serait disponible en deux modes : fidélité et performances. Le premier offrirait une définition 4K avec de plus beaux effets graphiques, alors que le second s’assurerait de s’approcher des 60 fps.

Les performances sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch seront aussi observées de près, le matériel de ces consoles risque de souffrir pour faire tourner un tel jeu. Sur PC, les spécifications techniques de l’ordinateur devront être solides, même si des composants pas tout récents peuvent suffire à faire tourner le jeu, selon l’éditeur.

Configuration minimale :

Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56

: NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56 Système d’exploitation : Windows 10

: Windows 10 DirectX : Version 12

: Version 12 85 Go d’espace disque nécessaire

Configuration recommandée :

Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT Système d’exploitation : Windows 10 ou Windows 11

: Windows 10 ou Windows 11 DirectX : Version 12

: Version 12 85 Go d’espace disque nécessaire

🌏 Gameplay, RPG et monde ouvert

Avec ce nouveau jeu nous plongeant dans l’univers de Harry Potter, Avalanche nous propose des éléments de RPG et d’action-aventure au cœur d’un monde ouvert invitant les joueurs à explorer et découvrir les secrets de Poudlard. Les couloirs, salles, passages secrets, souterrains et lieux uniques du château comme la cuisine sont accessibles aux joueurs, tout comme une vaste zone extérieure comprenant le parc entourant Poudlard, la Forêt Interdite ou le village de Pré-au-Lard. La fameuse salle sur demande, si importante dans les livres et les films, est même rendue disponible et sert de zone de housing.

Pour parcourir le monde plus rapidement et réduire les distances entre les différents points d’intérêt, le jeu propose un système de voyage rapide entre lieux déterminés. Le vol est pris en charge pour se déplacer à grande vitesse sur la carte, avec des montures comme le sombral ou un balai. Déception, il n’y a pas de matchs de quidditch dans cet opus, il faut se contenter de courses de balai.

Qui dit jeu de rôle, dit également nécessité de faire progresser son personnage afin que celui-ci devienne assez puissant pour relever les défis qu’il doit affronter. Les cours (Sortilèges, Défense contre les forces du mal, Botanique et Potions) dispensés à Poudlard participent à l’amélioration des capacités de son sorcier, entre maîtrise de puissants sorts, préparation de potions et récolte de plantes magiques. Mais les quêtes, les énigmes et l’exploration sont aussi bien utiles à l’évolution de l’avatar. Un système basé sur l’expérience va alimenter “un ensemble complet d’améliorations, de talents et de compétences”. Le RPG propose par ailleurs de l’équipement magique, qui peut être amélioré et spécialisé pour augmenter les capacités offensives et défensives.

L’on nous promet par ailleurs des situations lors desquelles le joueur va être confronté à des choix difficiles, qui vont déterminer les idéaux du personnage. La pratique de la magie noire devrait notamment poser des questions d’ordre moral à notre héros ou héroïne. Il n’est toutefois pas encore bien clair si nos choix ont un impact direct sur le scénario et si plusieurs fins sont possibles, ou si cela concerne seulement l’alignement de notre personnage, qui aurait alors des conséquences sur nos relations avec les PNJ et potentiellement l’accès à certaines quêtes ou compétences. Sur le site officiel du jeu, il est indiqué que “les joueurs y trouveront diverses quêtes et intrigues qui influenceront la sorcière ou le sorcier qu’ils choisissent de devenir” et qu’il n’y a pas de véritable système de moralité. L’influence de nos choix semble donc mineure.

D’après les scènes de combat dévoilées en vidéo, il semble que les affrontements soient assez dynamiques, avec une importance accordée au choix des sorts à lancer et à leur timing. Les joueurs peuvent adopter plusieurs styles de combats grâce à la variété de sortilèges et autres éléments à disposition (potions, objets, créatures magiques). Ils peuvent ainsi s’adapter à l’adversité ou tout simplement profiter des techniques qui leur plaisent le plus.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu exclusivement solo et ne comporte aucune dimension multijoueur ou en coopération, que ce soit en local ou en ligne.

🧙‍♀️ Personnage et scénario

Le sorcier ou la sorcière que l’on incarne est entièrement personnalisable, du physique jusqu’à la voix en passant par les vêtements. Les options sont limitées en début de partie lors de la création de son personnage, mais s’enrichissent au fil de la progression. Le titre laisse également au joueur le choix de la maison qu’il va rejoindre, entre Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. Les salles communes de chacune d’entre elles ont été modélisées et sont localisées dans Poudlard tel que le décrit J.K. Rowling dans ses ouvrages.

Une autre option pour les joueurs est de participer à la Cérémonie de Répartition du Fan-Club de Harry Potter, en-dehors du jeu. Un test de personnalité permet de se voir attribuer une maison, et il suffit d’importer le résultat en associant son compte Harry Potter Fan Club et son compte WB Games pour que Hogwarts Legacy prenne cette donnée en compte au moment de choisir qui représenter. De même, la Cérémonie des baguettes du Fan Club de Harry Potter permet d’obtenir sa baguette magique personnalisée, qui peut, elle aussi, être importée en jeu. Relier ses comptes Harry Potter Fan Club et WB Games donne droit à d’autres avantages : un masque crâne à bec et une tenue d’élève aux couleurs de sa maison.

L’histoire de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard se veut fidèle à l’univers créé par J.K. Rowling. Les développeurs ont “collaboré étroitement avec son équipe sur tous les aspects du jeu pour nous assurer qu’il reste conforme aux expériences magiques que les fans attendent”, explique Warner, qui précise cependant qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle histoire de J.K Rowling et que l’auteure n’est pas impliquée dans la conception du jeu ou de son scénario.

Tout d’abord, sachez que nous ne risquons pas de croiser Harry Potter, Hermione Granger ou Ron Weasley puisque l’intrigue prend place en 1890, soit environ un siècle avant les événements dépeints dans la saga originale. Nous incarnons un jeune sorcier qui va entrer en cinquième année à Poudlard, mais dont il s’agit de la première expérience dans l’école de magie anglaise. Un choix qui permet de prendre en main un sorcier qui a déjà de la bouteille et certaines connaissances de la magie, un passé derrière lui (il aurait survécu à un épisode traumatisant impliquant certainement la mort), mais qui a encore, comme le joueur, tout à découvrir de Poudlard et ses environs.

Autre particularité de ce personnage, il est empli d’une magie rare et ancienne qui devrait lui conférer des aptitudes particulières… et attirer l’attention d’individus malveillants. Ce pouvoir intéresse notamment un certain Victor Rookwood, un mage noir qui veut s’emparer de cette puissance pour se l’approprier. Il s’allie pour ce faire à Ranrok, un gobelin à la tête d’une rébellion contre les sorciers. La magie unique empreignant notre personnage lui confère des avantages en combat, mais lui permet aussi d’interagir différemment avec l’environnement, lui ouvrant l’accès à des passages que nul autre ne peut découvrir.