Hogwarts Legacy : la mise à jour d’été ajoute de nouveaux objets et une quête inédite

La mise à jour d’été est disponible pour Hogwarts Legacy

Elle ajoute de nombreux cosmétiques comme un habille de prisonnier d’Azkaban, un nouveau balai et une monture

La quête de la boutique hantée de Pré-au-Lard est désormais disponible pour tout le monde

Tout le monde attend la suite de Hogwarts Legacy, malgré une mauvaise nouvelle pour les fans, mais le premier opus n’a pas dit son dernier mot. Les joueurs profitent d’une mise à jour d’été ajoutant de nombreuses nouveautés comme des cosmétiques mais surtout une quête autrefois réservée aux joueurs PlayStation.

À lire > Où acheter Hogwarts Legacy au meilleur prix, sans vous ruiner ?

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour d’été ?

Les beaux jours sont de retour et Hogwarts Legacy déploie sa mise à jour d’été pour le plus grand plaisir de la communauté. En plus de corriger 30 bugs, l’update ajoute un tout nouveau mode photo pour immortaliser vos aventures dans l’enceinte de Poudlard ou à Pré-au-Lard. Et puisque l’on parle de cette ville, autre bonne nouvelle. La quête de la boutique hantée de Pré-au-Lard est désormais disponible pour tout le monde, autrefois réservée aux joueurs PlayStation. Autre nouveauté bienvenue : il est possible de réinitialiser ses points de talent !

Bien évidemment, le plus gros ajout de cette mise à jour d’été reste la présence de nouveaux cosmétiques qui feront le bonheur des joueurs. Entre le balai Lavande Boréale, la monture d’Hippogriffe d’Onyx, la recette de la potion Felix Felicis et les habilles de prisonnier d’Azkaban et les lunettes qui ont survécu, Hogwarts Legacy est généreux avec ses joueurs.

Pour plus de simplicité, voici les principales nouveautés de la mise à jour d’été pour Hogwarts Legacy :

Un nouveau mode photo

Les points de talent peuvent être réinitialisés

Tous les joueurs ont accès à la quête de la boutique hantée de Pré-au-Lard

Balai Lavande Boréale

Monture d’Hippogriffe d’Onyx

Recette de la potion Felix Felicis

Uniforme et manteau de prisonnier d’Azkaban

Lunettes qui ont survécu

Pour profiter de la mise à jour d’été, il suffit de lancer Hogwarts Legacy sur votre console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou votre PC. L’installation sera fera alors et vous pourrez profiter de ces nouveautés. Pour rappel, la Warner prépare plusieurs suite à cet énorme hit qui a pu profiter de l’engouement autour de Harry Potter.