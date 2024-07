Hogwarts Legacy : téléchargez vite la mise à jour, elle corrige de nombreux bugs

Sorti il y a plus d’un an, Hogwarts Legacy continue de s’améliorer. Après la mise à jour d’été qui a ajouté de nouveaux objets et une quête, Avalanche Software déploie un patch salvateur qui répare une flopée de bugs agaçants.

Si vous avez toujours rêvé de faire votre rentrée à Poudlard, vous avez probablement craqué pour Hogwarts Legacy. Sorti en février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, ce RPG signé Avalanche Software est rapidement devenu un gros succès commercial, devenant même le jeu le plus vendu de l’année 2023, rien que ça. Et le studio est loin d’avoir lâché sa simulation magique.

Il y a quelques semaines, Hogwarts Legacy a eu droit à une grosse mise à jour estivale. Celle-ci a permis de venir à bout d’une trentaine de bugs mais aussi de faire des ajouts notables. Outre une refonte du mode photo et l’arrivée de nouveaux cosmétiques, tous les joueurs ont désormais la possibilité de faire la quête de la boutique hantée de Pré-au-Lard (qui se cantonnait jusqu’alors aux joueurs PlayStation).

Mise à jour d’Hogwarts Legacy : quelles nouveautés ?

Hogwarts Legacy a désormais droit à une nouvelle mise à jour qu’il faut absolument installer sans plus tarder. Ce patch, réservé aux versions PC, PS5 et Xbox Series, s’attaque à plusieurs problèmes persistants, notamment celui causé par l’activation du mode fidélité lorsque le raytracing est actif sur PS5. Plusieurs bugs d’éclairage, de collision et de fonctionnalité apparus dans le nouveau mode Photo ont également été résolus.

Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des correctifs inclus dans cette mise à jour d’Hogwarts Legacy :

Correction du cas où le balai Foudre noire ne pouvait pas être obtenu lors de la poursuite d’une partie après le téléchargement et l’installation du dernier patch.

Correction d’une mauvaise traduction arabe dans le message contextuel de l’écran de récompense des lunettes scotchées circulaires.

Correction des cas où l’activation de l’option MASQUER les PNJ dysfonctionnait avec certains étudiants, dragons et détraqueurs.

Correction des cas où l’absence de collision permettait aux joueurs de voir à travers les plafonds des donjons.

PS5

Correction d’un cas où l’activation du mode Fidélité avec le Raytracing finissait par faire planter le jeu.

Correction des effets visuels manquants pour le sort de combat Diffindo.

Xbox Series X

Fin de la pixellisation sous forme de points noirs dans le guide de terrain ou dans les menus de la carte.

Correction d’un cas où le jeu plantait pendant le combat contre le boss de Fastidio.

PC