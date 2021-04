Honor 50 Pro+ : les caractéristiques du smartphone haut de gamme ont été dévoilées

Honor s’apprête à dévoiler un nouveau smartphone haut de gamme, le 50 Pro+. En plus d’être disponible en Chine, celui-ci devrait sortir en France, et marquer ainsi le retour de Honor sur le marché international.

Sur Weibo, le leaker Maître Lu a dévoilé une grande partie de la fiche technique du smartphone, et celui-ci s’annonce comme un sérieux concurrent des Galaxy S21, OnePlus 9 Pro, Mi 11 ou encore OPPO Find X3 Pro.

Huawei P50 pour illustration, le Honor 50 Pro+ aura un design très similaire – Crédit : OnLeaks

Pendant plusieurs années, Honor avait subi les sanctions des États-Unis à l’encontre de sa maison mère Huawei. Pour permettre à Honor de contourner les multiples interdictions commerciales imposées par le gouvernement américain, Huawei avait décidé de vendre Honor pour 15 milliards de dollars à un consortium en novembre dernier.

Depuis, le fabricant chinois peut enfin voler de ses propres ailes. Il devrait faire un retour remarqué en France avec sa gamme Honor 50. Ceux-ci pourraient être dévoilés dans l’Hexagone d’ici le début de l’été. Comme Honor n’est plus lié à Huawei, ses smartphones seront à nouveau vendus avec le Google Play Store.

Quelles caractéristiques techniques pour le Honor 50 Pro+ ?

La fiche technique du Honor 50 Pro+ dévoile un smartphone très haut de gamme. En effet, celui-ci utilise un écran 6,79 pouces 2K AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est alimenté par une batterie de 4400 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 66 W et la recharge rapide sans fil 50 W.

Les choses se compliquent au niveau du processeur. La fiche technique indique que le Honor 50 Pro+ devrait fonctionner avec un chipset Snapdragon 888. Cependant, en regardant plus loin dans la fiche technique, on peut trouver des mentions d’un mystérieux CPU basé sur le Cortex-A78 avec un GPU Mali-G78. Actuellement, le seul chipset qui correspond à la description est l’Exynos 1080. On peut alors penser que la variante la plus onéreuse sera propulsée par le Snapdragon 888, et la plus abordable par un Exynos 1080.

Côté photo, on sait à présent que le Honor 50 Pro+ utilisera une configuration à 3 capteurs, dont un de 50 MP, un de 13 MP et un de 8 MP. Ils seront épaulés par un capteur 3D ToF. Son module photo ressemblera beaucoup à celui du Huawei P50. À l’avant, le smartphone devrait être équipé de deux caméras frontales dans un poinçon, de 32 MP et 8 MP.

On apprend également que le smartphone sera certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le smartphone utilisera la surcouche magicUI4.0 et fonctionnera sous Android 11. Il sera présenté en Chine d’ici la fin du mois de mai.

Source : Weibo