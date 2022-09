Honor 70 : à 549 €, c’est un smartphone photo équilibré

Honor a fait forte impression avec son Magic4 Pro. Un mobile à plus de 1000 € dans son escarcelle ? Ca ne ressemblait pas vraiment au Honor de l’époque Huawei.

C’est sans doute d’ailleurs pour bien marquer la séparation que Honor cherche à s’émanciper au plus. Le Honor 70, testé ici, a la lourde tâche de succéder au Honor 50, un smartphone qui a été apprécié en 2021.

Honor 70

Le Honor 70 est doté d’un écran de 6,67 pouces (2400 x 1080 pixels). Il a droit à un rafraîchissement de 120 Hz et du HDR10+.

Il est animé par un Snapdragon 778+, un processeur 5G de milieu de gamme qui a fait ses preuves sur le Nothing Phone(1) notamment. 8 Go de mémoire vive viennent l’appuyer. Ce combo est parfait pour compléter 99% des usages. Seuls les plus gros joueurs pourraient y trouver à redire.

A lire > Test Honor 70 : design, photo, performances… ce smartphone frôle le sans-faute

Le Honor 70 est en trois finitions dont un Crystal Silver produisant l’effet de « la lumière rayonnant sur des diamants », dixit Honor. Son poids est bien en-dessous des 200 g que tutoient trop souvent les smartphones. Avec ses 178 g, il n’est pas non plus épais avec 7,91 mm de haut.

L’un des plus grands capteurs photo

Mais la partie la plus intéressante, c’est le module photo principal de ce Honor 70. Il accueille trois capteurs dont un Sony IMX800 de 54 Mpx. De 1/1,49 pouces, c’est l’un des plus grand du marché mobile.

Un ultra grand-angle de 50 Mpx vient le compléter et s’occuper également de la macro. Un troisième de 2 Mpx est dédié à la profondeur et l’effet bokeh. A l’avant, on a affaire à un capteur de 32 Mpx.

Honor innove côté logiciel en proposant différents modes de focus. Le Solo Cut permet de filmer deux vidéos en même temps avec l’une centrée sur un sujet et l’autre en plan large, les deux avec des focus différents.

Un suivi de l’autofocus faisant penser à Center Stage d’Apple est également présent. Là, jusqu’à 5 personnes peuvent être prises en compte. Le focus se fera tour à tour sur celle qui se mettra en scène.

Le Honor 70 a une batterie de 4800 mAh. Il vient avec son chargeur rapide de 66 Watts. Il est disponible dès ce 2 septembre pour 549 € en 128 Go et 599 € en 256 Go.

A lire > notre sélection des meilleurs smartphones à acheter cette année