House of the Dragon confirme la bisexualité de Daemon Targaryen dans une scène coupée

C’est un élément supprimé mais finalement dévoilé dans une scène coupée de House of the Dragon. Daemon Targaryen est bisexuel !

Une scène supprimée qui en dit beaucoup – Crédit : Warner Bros.

House of the Dragon poursuit la diffusion sur OCS. Un succès tel dans le monde que HBO officialise une saison 2 dans la foulée ! C’est dimanche prochain que l’épisode 7 est diffusé avec la promesse d’en apprendre plus sur les personnages qui composent cette intrigue centrée sur la Maison Targaryen.

Comme toujours dans l’univers Game of Thrones, la sexualité occupe une grande place. La preuve avec une scène coupée dans laquelle on apprend la bisexualité de Daemon Targaryen joué par Matt Smith.

À lire > House of the Dragon a une « coordinatrice des scènes intimes » après la polémique Game of Thrones

Un plan repéré par un compte fan de House of the Dragon

Confirmed from this deleted scene, Daemon Targaryen is a bisexual king 😮‍💨 #HouseOfTheDragon https://t.co/LrmnDj6pkS pic.twitter.com/tXgoBDMsyP — out of context house of the dragon (@oochotd) September 27, 2022

HBO documente à fond House of the Dragon. L’occasion pour les fans du spin-off de Game of Thrones d’en découvrir un peu plus sur l’univers et ses personnages. Dans un clip qui suit les coulisses de la série, on découvre qu’une scène coupée montre la bisexualité de Daemon Targaryen. C’est un compte fan de House of the Dragon qui a repéré cet élément concernant le rôle de Matt Smith.

Comme le montre la publication ci-dessus, la scène coupée montre Matt Smith chuchoter très près de l’oreille d’un serviteur. Le plan suivant, l’un des enfants de Daemon Targaryen s’avance vers lui alors qu’il embrasse l’homme dans le fond.

Si la sexualité de Daemon Targaryen ne s’exprime que peu dans le roman qui inspire House of the Dragon, la série montre qu’il ne fixe que peu de limites concernant ses désirs. Dans le premier épisode, il emmène notamment sa nièce Rhaenyra Targaryen dans un bordel.

Avec les autres épisodes et saisons à venir, nul doute que le spin-off de Game of Thrones nous en dira plus sur la sexualité de Daemon Targaryen et les autres personnages.

Source : Collider