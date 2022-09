House of the Dragon : la série entre dans l’œil de la tempête avec le trailer de l’épisode 7

Les événements de House of the Dragon montent en intensité avec la bande-annonce de l’épisode 7 diffusé par HBO, ce lundi. On y voit de sévères tensions entre Alicent et Rhaenyra, désormais jouées par Olivier Cooke et Milly Alcock.

House of the Dragon (épisode 7) © HBO

AVERTISSEMENT : cet article contient des spoilers de la série House of the Dragon

Croyez-le ou non, mais il ne reste que quatre épisodes pour la première saison de House of the Dragon. La série préquelle de Game of Thrones est diffusée depuis six semaines déjà et le dernier épisode a vu l’histoire sauter de près de 10 ans dans le futur. Ce saut dans le temps a fait monter d’un cran l’intensité de la série, alors que la lutte pour l’avenir du trône de fer se rapproche encore plus.

La bande-annonce pour l’épisode 7 de House of the Dragon est là

De fait, il y aura encore plus d’action dans le septième épisode de House of the Dragon, à venir le week-end prochain. La bande-annonce a été diffusée par HBO après l’épisode de dimanche soir où on y voit les Targaryen en guerre contre eux-mêmes. À la fin de l’aperçu d’une bonne minute, du sang est versé, avec Alicent semblant donner un coup de couteau à Rhaenyra. Vous pouvez regarder l’aperçu complet dans la vidéo ci-dessous.

Le sixième épisode de House of the Dragon a introduit un saut dans le temps qui a vu plusieurs personnages importants remplacés par des acteurs plus âgés. Emma D’Arcy a remplacé Milly Alcock dans le rôle de Rhaenyra Targaryen, tandis qu’Olivia Cooke a repris le rôle d’Alicent Hightower à Emily Carey.

Après sa dernière apparition dans l’épisode cinq, Carey a parlé avec Variety de la transmission du rôle d’Alicent à Cooke dans le prochain épisode. « C’est très étrange d’avoir autant de liberté et de ne même pas pouvoir lire le reste des scripts. C’était top secret », a expliqué Carey.

« Je suis incroyablement excitée de voir Olivia et Emma à l’écran. Ce sont toutes les deux les personnes les plus adorables de tous les temps. J’admire le travail Olivia depuis des années. Donc, pour pouvoir lui confier un rôle parmi tous les autres me remplit de joie et de fierté » a-t-elle ajouté.

Voici la bande-annonce.