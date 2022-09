House of the Dragon : saut dans le temps de 10 ans, nouveaux acteurs, la bande-annonce de l’épisode 6

Le prochain épisode de House of the Dragon se déroulera 10 ans après l’épisode 5. La bande-annonce dévoile les nouveaux acteurs et les autres, à l’instar de Vicerys, qui ont été vieillis.

Emma D’Arcy incarnera désormais Rhaenyra © HBO

House of the Dragon a diffusé un épisode 5 particulièrement sanglant, dimanche dernier. La bande-annonce de l’épisode 6 est arrivée, avec de nouveaux acteurs et une intrigue qui a fait un énorme bond en avant, des années plus tard.

L’épisode 6 de House of the Dragon va tout changer

La bande-annonce commence par une vue panoramique du dragon Caraxes de Daemon Targaryen planant au-dessus de l’océan, vers une falaise. Il semble qu’il pourrait y avoir une sorte d’enceinte ou de forteresse au pied de la falaise, mais il est difficile d’en être certain.

La narration indique que les Degrés de Pierre ont été laissés sans défense au cours de la dernière décennie. On dirait que Tyland Lannister (Jefferson Hall) est celui qui prend la parole lors de cette réunion du petit conseil. Le roi Viserys (Paddy Considine) est vieux, fatigué, décrépi.

À lire : House of the Dragon : ce que signifie la couleur de la robe d’Alicent Hightower

Alicent Hightower, maintenant incarnée par Olivia Cooke (28 ans), semble prendre plus de place que pendant les premiers épisodes. Elle désapprouve que Daemon laisse les Degrés de Pierre sans défense. Pendant ce temps, Rhaenyra, qui est maintenant jouée par Emma D’Arcy, dit que ce n’est pas la faute de Daemon, puisque la couronne n’a jamais pris la peine de renforcer cette région.

Vous l’aurez compris : l’épisode 6 se passera 10 ans plus tard, alors, préparez-vous à voir les personnages vieillis ou changés. Rappelons à ce sujet que le casting sera totalement différent pour la saison 2.