House of the Dragon : oups, erreur flagrante d’effets spéciaux dans le 3e épisode

Malgré leur budget copieux, les grosses productions laissent parfois passer des erreurs. Illustration dans le troisième épisode de House of the Dragon.

Ces doigts verts n’avaient rien à faire là – Crédit : HBO

Rien n’échappe à la vigilance des télespectateurs les plus observateurs. Il y a quelques mois, un caméraman était visible dans une scène de la série Marvel Moon Knight, ce qui avait bien amusé les internautes. Ce lundi, c’est le troisième épisode de House of the Dragon qui en prend pour son grade à cause d’une erreur d’effets spéciaux numériques particulièrement flagrante.

Incarné par Paddy Considine, le roi Viserys Ier souffre de multiples blessures et de coupures à cause du trône de fer. Dans le livre, on apprend qu’il a dû se faire amputer de deux doigts afin que la maladie ne se propage pas. Trois ans se sont écoulés entre les épisodes 2 et 3 de la série, le roi ayant donc perdu ses deux doigts pendant ce laps de temps.

Problème, ces derniers étaient encore visibles dans une séquence à travers un gant CGI vert qui était censé les faire disparaître à l’écran. De quoi transformer Viserys en une drôle de créature qui détonne dans l’univers de George R. R. Martin. Regardez :

Not the green screen glove on Viserys’s missing fingers 🤣🤦🏻‍♀️#hotd pic.twitter.com/4CLUw5tDhI — Sarah Capps (@SarahBKnowsBest) September 5, 2022

House of the Dragon : quand les effets spéciaux dérapent

Les réseaux sociaux et les médias spécialisés ont d’ores et déjà signalé la bévue qui a de quoi faire sourire quand on connaît les moyens colossaux mobilisés pour produire la série. Certains fans n’ont d’ailleurs pas hésité à tancer HBO, se moquant de son budget CGI « faible ». « Lorsque vous dépensez tout votre budget pour les dragons à la place des doigts CGI », pointe notamment un internaute désabusé.

Au cours des prochains jours, cette grossière erreur devrait être gommée par la production qui est probablement déjà à pied d’oeuvre pour corriger le montage. Cette négligence résonne évidemment avec un autre fail qui avait fait beaucoup parler à l’époque de GoT. Un gobelet Starbucks avait été oublié au montage sur une table. Pour ne pas répéter la même erreur, les gobelets Starbucks étaient traqués sur le tournage de House of the Dragon. Mais l’acte manqué est venu des CGI…