House of the Dragon : les gobelets Starbucks étaient traqués sur le plateau de tournage

Pour ne pas oublier de gobelet Starbucks au montage, les coréalisateurs de la série House of the Dragon ont décidé de les peindre numériquement afin de pouvoir les traquer. La série spin-off de Game of Thrones arrive, pour rappel, le 21 août sur OCS.

Le fameux gobelet Starbucks © HBO

L’une des erreurs les plus notoires de la série Games of Thrones remonte à l’épisode 4 de la saison 8. Souvenez-vous : pendant une certaine scène, une tasse Starbucks avait été oubliée au montage sur une table, devant Daenerys Targaryen. Un oubli qui avait énormément fait parler de lui à l’époque, conduisant à une cavalcade de mèmes et de blagues sur la façon dont la boisson moderne avait fait son chemin dans le royaume fantastique de Westeros. À ce sujet, une bouteille d’eau était également restée au montage, si vous l’aviez manqué.

Sauf que les showrunners de la série House of the Dragon n’ont pas eu envie de répéter les mêmes erreurs. The Hollywood Reporter a eu l’occasion de s’entretenir avec les co-showrunners Ryan Condal et Miguel Sapochnik lors de la première de la série, qui a eu lieu la semaine dernière. Condal a admis qu’ils avaient mis en place un certain nombre de mesures pour éviter que de telles erreurs se reproduisent.

À lire : House of the Dragon ne représentera pas de violence sexuelle, contrairement à Game Of Thrones

Des gobelets Starbucks peints pour être facilement repérés au montage

« Le plateau était très fortement surveillé. Nous avons toujours plaisanté sur le sujet du gobelet Starbucks, alors nous avons décidé de faire en sorte que les gobelets s’intègrent cette fois-ci aux décors » a dit Condal. Interrogé au micro de nos confrères, Sapochnik, le coréalisateur, a admis qu’ils avaient même été peints numériquement pour faciliter leur repérage au montage.

Si vous ne vous en rappeliez pas, le gobelet Starbucks aperçu dans Game of Thrones appartenait en réalité à l’acteur de Lord Varys, Conleth Hill. Ce qui n’aura pas empêché le monde entier d’être persuadé qu’il appartenait à Emilia Clarke, l’actrice étant assise juste devant pendant la scène. Autant faire en sorte qu’aucune tasse Starbucks n’apparaisse dans cette nouvelle série, histoire de ne pas faire une avalanche de mèmes comparant Daenerys à ses ancêtres.

Sachez en outre que si jamais vous apercevez un gobelet Starbucks laissé au montage dans la série, le coréalisateur d’House of the Dragon a indiqué qu’un prix serait à remporter : une tasse de café, bien sûr. Basée sur le livre Feu et Sang de George R.R. Martin, House of the Dragon est attendue le 21 août 2022 sur OCS, avec une saison de 10 épisodes.

Source : The Hollywood Reporter