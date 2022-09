House of the Dragon résout ce grand mystère de Game of Thrones !

L’épisode 6 de la série House of the Dragon résout l’un des plus grands mystères de Game of Thrones : savoir qui est le responsable de l’incendie dévastateur du château maudit d’Harrenhal.

Harrenhal © HBO

AVERTISSEMENT : cet article contient des spoilers pour le dernier épisode de House of the Dragon.

La série House of the Dragon, diffusée sur OCS, est basée sur le livre Feu et Sang de George R.R. Martin. Bien que les fans qui ont lu le livre connaissent les événements à venir, certains éléments restent encore à découvrir et une poignée de mystères sont, petit à petit, décortiqués.

L’un de ces mystères impliquait le château maudit de Harrenhal. Feu et Sang évoque un incendie dévastateur à Harrenhal, sans toutefois expliquer sa cause. L’épisode 6 de House of the Dragon diffusé dimanche soir a enfin résolu le mystère pour les fans, révélant ce qu’il s’est passé la nuit de l’incendie.

L’histoire d’Harrenhal expliquée

Harrenhal, autrefois incendié par des dragons lors de la conquête d’Aegon, a longtemps été considéré comme un château maudit. Chaque événement dévastateur qui s’est produit au château a été imputé à cette malédiction, y compris l’incendie qui a tué Lyonel et Harwin Strong. La raison de l’incendie n’a jamais été officiellement expliquée dans les livres, mais le nouvel épisode de House of the Dragon vient enfin lever le mystère : Larys Strong, fils de Lyonel et frère de Harwin, était le responsable de cet incendie.

Il est presque révélé, dans le livre et dans House of the Dragon, que tous les enfants de Rhaenyra ont été engendrés par Harwin Strong, et non par son mari Laenor Velaryon. Bien que Viserys n’aborde pas le problème de front, Alicent veut faire quelque chose et elle informe Ser Larys Strong du problème. Il décide alors de prendre les choses en main.

Vers la fin de l’épisode, Larys s’approche d’un groupe de prisonniers qui doivent être exécutés. Il leur fait part d’une proposition qui leur donnera la liberté, en échange de lui rendre service et de se faire couper la langue. Ces mêmes hommes apparaissent à Harrenhal dans les derniers instants de l’épisode, déclenchant l’incendie qui tue Harwin et Lyonel.

Cet événement résout plusieurs problèmes pour Alicent (même si elle dit clairement qu’elle n’est pas responsable de cet incendie et qu’elle n’a rien demandé). Harwen se retrouve en dehors de l’équation, laissant Rhaenyra et sa famille en dehors du scandale. Quelqu’un d’autre pourra désormais reprendre le rôle de Main du Roi, la position occupée par Lyonel, laissant Alicent en position d’influencer la nomination de quelqu’un d’autre au poste. Larys reste enfin le dernier homme de la Maison Fort, héritant de tout ce qui appartenait à son père.